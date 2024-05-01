01 мая 2024

Майор ВСУ Игорь Безсонов ликвидирован в результате удара по цели в Одессе

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Украинский офицер мог погибнуть при ударе по штабу Фото:
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Майор ВСУ Игорь Безсонов ликвидирован в результате удара по цели в Одессе. О его гибели сообщили местные власти.

«Майор ВСУ Безсонов ликвидирован после удара по цели в Одессе в ночь на 1 мая. Местные власти подтверждают его гибель, но не приводят подробности», — сообщает telegram-канал RT.

Вчера в Минобороны России заявили, что поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

На авдеевском направлении ранее Вооруженные силы России ликвидировали албанского наемника Кевара Кекича. Наемнику ВСУ было 20 лет и он являлся участников 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из боевиков «Азова» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским).

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Майор ВСУ Игорь Безсонов ликвидирован в результате удара по цели в Одессе. О его гибели сообщили местные власти. «Майор ВСУ Безсонов ликвидирован после удара по цели в Одессе в ночь на 1 мая. Местные власти подтверждают его гибель, но не приводят подробности», — сообщает telegram-канал RT. Вчера в Минобороны России заявили, что поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. На авдеевском направлении ранее Вооруженные силы России ликвидировали албанского наемника Кевара Кекича. Наемнику ВСУ было 20 лет и он являлся участников 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из боевиков «Азова» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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