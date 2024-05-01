Майор ВСУ Игорь Безсонов ликвидирован в результате удара по цели в Одессе

02 мая 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

Украинский офицер мог погибнуть при ударе по штабу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Майор ВСУ Игорь Безсонов ликвидирован в результате удара по цели в Одессе. О его гибели сообщили местные власти. «Майор ВСУ Безсонов ликвидирован после удара по цели в Одессе в ночь на 1 мая. Местные власти подтверждают его гибель, но не приводят подробности», — сообщает telegram-канал RT. Вчера в Минобороны России заявили, что поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. На авдеевском направлении ранее Вооруженные силы России ликвидировали албанского наемника Кевара Кекича. Наемнику ВСУ было 20 лет и он являлся участников 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из боевиков «Азова» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Майор ВСУ Игорь Безсонов ликвидирован в результате удара по цели в Одессе. О его гибели сообщили местные власти. «Майор ВСУ Безсонов ликвидирован после удара по цели в Одессе в ночь на 1 мая. Местные власти подтверждают его гибель, но не приводят подробности», — сообщает telegram-канал RT. Вчера в Минобороны России заявили, что поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. На авдеевском направлении ранее Вооруженные силы России ликвидировали албанского наемника Кевара Кекича. Наемнику ВСУ было 20 лет и он являлся участников 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из боевиков «Азова» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским).