Россиянам рассказали, когда их средняя зарплата достигнет 100 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата россиян до вычета НДФЛ превысит 100 000 рублей к 2027 году. Информация об этом следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития на 2025—2027 годы.
«Планка в 100 000 рублей будет преодолена как в базовом, так и в консервативном сценарии, который предполагает более быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию… В конце прогнозного периода, в 2027 г., зарплата достигнет 103 403 рублей», — приводит прогноз газета «Ведомости».
Согласно базовому прогнозу Минэка, в 2024 зарплаты прибавят почти 10 000 рублей — 13,6% по сравнению с прошлым годом — и достигнут 84 000 рублей. Однако позже темпы роста начнут замедляться. В консервативном сценарии зарплаты к 2027 году вырастут до 100 617 рублей.
Из-за сокращения работающих мигрантов в России в строительстве, промышленности и транспортных услугах зарплаты станут выше. В зависимости от сферы и конкретных условий проценты будут варьироваться от 30 до 50, заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.