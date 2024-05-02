В США внезапно умер еще один источник утечек о проблемах Boeing

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Boeing 737 MAX, боинг, boeing 737 max
Свидетели дефектов производства Boeing умирают во время разбирательств Фото:

В США умер Джошуа Дин, считавшимся еще одним источником утечек о проблемах Boeing. Он внезапно заболел и скончался в штате Канзас. Об этом сообщает Seattle Times.

«Дин, бывший аудитор у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems. Он стал первым информатором утечек о игнорировании дефектов при производстве модели 737 Max. Он умер после внезапной болезни», — сообщает издание.

Дин жаловался американскому авиарегулятору на производственную линию Boeing. Также он давал показания в рамках иска к акционерам компании. В больницу мужчина попал с жалобами на проблемы с дыханием, а после у него произошел отказ органов. Ранее на здоровье 45-летний мужчина не жаловался, поскольку вел здоровый образ жизни.

12 марта в штате Южная Каролина был найден мертвым источник Джон Барнетт, более 30 лет проработавший в Boeing. Якобы 62-летний мужчина нанес самому себе смертельную рану в своем фургоне.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее поручило операторам самолетов Boeing проверять заглушки дверей. Такая мера последовала после того, как 7 января 2024 года у судна Alaska Airlines отвалились окно и часть фюзеляжа во время полета.

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В США умер Джошуа Дин, считавшимся еще одним источником утечек о проблемах Boeing. Он внезапно заболел и скончался в штате Канзас. Об этом сообщает Seattle Times. «Дин, бывший аудитор у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems. Он стал первым информатором утечек о игнорировании дефектов при производстве модели 737 Max. Он умер после внезапной болезни», — сообщает издание. Дин жаловался американскому авиарегулятору на производственную линию Boeing. Также он давал показания в рамках иска к акционерам компании. В больницу мужчина попал с жалобами на проблемы с дыханием, а после у него произошел отказ органов. Ранее на здоровье 45-летний мужчина не жаловался, поскольку вел здоровый образ жизни. 12 марта в штате Южная Каролина был найден мертвым источник Джон Барнетт, более 30 лет проработавший в Boeing. Якобы 62-летний мужчина нанес самому себе смертельную рану в своем фургоне. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее поручило операторам самолетов Boeing проверять заглушки дверей. Такая мера последовала после того, как 7 января 2024 года у судна Alaska Airlines отвалились окно и часть фюзеляжа во время полета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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