В США внезапно умер еще один источник утечек о проблемах Boeing

02 мая 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

Свидетели дефектов производства Boeing умирают во время разбирательств Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak В США умер Джошуа Дин, считавшимся еще одним источником утечек о проблемах Boeing. Он внезапно заболел и скончался в штате Канзас. Об этом сообщает Seattle Times. «Дин, бывший аудитор у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems. Он стал первым информатором утечек о игнорировании дефектов при производстве модели 737 Max. Он умер после внезапной болезни», — сообщает издание . Дин жаловался американскому авиарегулятору на производственную линию Boeing. Также он давал показания в рамках иска к акционерам компании. В больницу мужчина попал с жалобами на проблемы с дыханием, а после у него произошел отказ органов. Ранее на здоровье 45-летний мужчина не жаловался, поскольку вел здоровый образ жизни. 12 марта в штате Южная Каролина был найден мертвым источник Джон Барнетт, более 30 лет проработавший в Boeing. Якобы 62-летний мужчина нанес самому себе смертельную рану в своем фургоне. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее поручило операторам самолетов Boeing проверять заглушки дверей. Такая мера последовала после того, как 7 января 2024 года у судна Alaska Airlines отвалились окно и часть фюзеляжа во время полета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США умер Джошуа Дин, считавшимся еще одним источником утечек о проблемах Boeing. Он внезапно заболел и скончался в штате Канзас. Об этом сообщает Seattle Times. «Дин, бывший аудитор у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems. Он стал первым информатором утечек о игнорировании дефектов при производстве модели 737 Max. Он умер после внезапной болезни», — сообщает издание. Дин жаловался американскому авиарегулятору на производственную линию Boeing. Также он давал показания в рамках иска к акционерам компании. В больницу мужчина попал с жалобами на проблемы с дыханием, а после у него произошел отказ органов. Ранее на здоровье 45-летний мужчина не жаловался, поскольку вел здоровый образ жизни. 12 марта в штате Южная Каролина был найден мертвым источник Джон Барнетт, более 30 лет проработавший в Boeing. Якобы 62-летний мужчина нанес самому себе смертельную рану в своем фургоне. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее поручило операторам самолетов Boeing проверять заглушки дверей. Такая мера последовала после того, как 7 января 2024 года у судна Alaska Airlines отвалились окно и часть фюзеляжа во время полета.