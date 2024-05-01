Свердловская прокуратура взялась за дело приемной семьи, мучившей пятерых сирот

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга начала проверку информации о приемных родителях, которые издевались над пятью сиротами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по данному факту. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — следует из сообщения.
Об избиениях и унижениях детей рассказала их 20-летняя сестра. Она уверяет, что избиения носят систематический характер, а дома стоят камеры, чтобы дети не брали еду без спроса. Силовики уже забрали сирот и поместили в учреждение социальной защиты. На родителей собран материал по двум уголовным статьям.
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