01 мая 2024

Челябинца наказали за рекламу смертельно опасных грибов

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, мухомор, ядовитые грибы
Челябинец пострадал за рекламу препаратов из мухомора Фото:

Жителя Челябинска наказали за рекламу мухоморов, которые в ряде случаев приводят к смерти. Как следует из решения УФАС, реклама «грибной аптеки» размещалась на автотранспортных средствах.

«Признать ненадлежащей рекламу [„грибной аптеки“], распространенную на территории Челябинска 15 августа 2023 года на автомобиле Renault Logan и 21 августа того же года на автомобиле Datsun on Do. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Челябинского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении», — отмечено в документе ведомства.

В УФАС пожаловались представители реготделения движения «Народный фронт „За Россию“». Заявители обратили внимание на то, что по городу ездит автомобиль, предлагающий воспользоваться товарами, чтобы избавиться от бессонницы, алкогольной зависимости и тревожности. Горожанам предложили в рекламе пройти с помощью QR-кода по ссылке, где на сайте представлена также другая продукция: ежовики, кардицепсы и прочие составленные на основе микродоз препараты.

Главный специалист-токсиколог регионального минздрава пояснил, что употребление красного мухомора безвредным быть не может быть. Хотя смертельные отравления случаются редко, однако в результате токсического действия в течение суток или двух пациент неадекватен и может представлять опасность и для себя, и для окружающих. У человека развивается пантериновый синдром, который характеризуется желудочно-кишечными расстройствами, зрительными галлюцинациями и дезориентацией во времени. Нарушается координация движений, возникают головная боль, мышечные спазмы, судороги, сонливость. Съевший гриб может терять сознание, у него текут слюни, человека тошнит, поражаются почки. Поэтому медики мухоморы в своей терапии не используют, заключил токсиколог.

Эксперты УФАС признали, что реклама вводила челябинцев в заблуждение. Она заявляла о работе некой аптеки, однако такого понятия в законе, как грибная аптека, не предусмотрено. Торговля грибами велась без фармацевтической лицензии. К поиску рекламных объявлений «Мухоморыча» УФАС подключал жителей.

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Жителя Челябинска наказали за рекламу мухоморов, которые в ряде случаев приводят к смерти. Как следует из решения УФАС, реклама «грибной аптеки» размещалась на автотранспортных средствах. «Признать ненадлежащей рекламу [„грибной аптеки“], распространенную на территории Челябинска 15 августа 2023 года на автомобиле Renault Logan и 21 августа того же года на автомобиле Datsun on Do. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Челябинского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении», — отмечено в документе ведомства. В УФАС пожаловались представители реготделения движения «Народный фронт „За Россию“». Заявители обратили внимание на то, что по городу ездит автомобиль, предлагающий воспользоваться товарами, чтобы избавиться от бессонницы, алкогольной зависимости и тревожности. Горожанам предложили в рекламе пройти с помощью QR-кода по ссылке, где на сайте представлена также другая продукция: ежовики, кардицепсы и прочие составленные на основе микродоз препараты. Главный специалист-токсиколог регионального минздрава пояснил, что употребление красного мухомора безвредным быть не может быть. Хотя смертельные отравления случаются редко, однако в результате токсического действия в течение суток или двух пациент неадекватен и может представлять опасность и для себя, и для окружающих. У человека развивается пантериновый синдром, который характеризуется желудочно-кишечными расстройствами, зрительными галлюцинациями и дезориентацией во времени. Нарушается координация движений, возникают головная боль, мышечные спазмы, судороги, сонливость. Съевший гриб может терять сознание, у него текут слюни, человека тошнит, поражаются почки. Поэтому медики мухоморы в своей терапии не используют, заключил токсиколог. Эксперты УФАС признали, что реклама вводила челябинцев в заблуждение. Она заявляла о работе некой аптеки, однако такого понятия в законе, как грибная аптека, не предусмотрено. Торговля грибами велась без фармацевтической лицензии. К поиску рекламных объявлений «Мухоморыча» УФАС подключал жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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