Челябинца наказали за рекламу смертельно опасных грибов

02 мая 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Челябинец пострадал за рекламу препаратов из мухомора Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителя Челябинска наказали за рекламу мухоморов, которые в ряде случаев приводят к смерти. Как следует из решения УФАС, реклама «грибной аптеки» размещалась на автотранспортных средствах. «Признать ненадлежащей рекламу [„грибной аптеки“], распространенную на территории Челябинска 15 августа 2023 года на автомобиле Renault Logan и 21 августа того же года на автомобиле Datsun on Do. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Челябинского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении», — отмечено в документе ведомства. В УФАС пожаловались представители реготделения движения «Народный фронт „За Россию“». Заявители обратили внимание на то, что по городу ездит автомобиль, предлагающий воспользоваться товарами, чтобы избавиться от бессонницы, алкогольной зависимости и тревожности. Горожанам предложили в рекламе пройти с помощью QR-кода по ссылке, где на сайте представлена также другая продукция: ежовики, кардицепсы и прочие составленные на основе микродоз препараты. Главный специалист-токсиколог регионального минздрава пояснил, что употребление красного мухомора безвредным быть не может быть. Хотя смертельные отравления случаются редко, однако в результате токсического действия в течение суток или двух пациент неадекватен и может представлять опасность и для себя, и для окружающих. У человека развивается пантериновый синдром, который характеризуется желудочно-кишечными расстройствами, зрительными галлюцинациями и дезориентацией во времени. Нарушается координация движений, возникают головная боль, мышечные спазмы, судороги, сонливость. Съевший гриб может терять сознание, у него текут слюни, человека тошнит, поражаются почки. Поэтому медики мухоморы в своей терапии не используют, заключил токсиколог. Эксперты УФАС признали, что реклама вводила челябинцев в заблуждение. Она заявляла о работе некой аптеки, однако такого понятия в законе, как грибная аптека, не предусмотрено. Торговля грибами велась без фармацевтической лицензии. К поиску рекламных объявлений «Мухоморыча» УФАС подключал жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Челябинска наказали за рекламу мухоморов, которые в ряде случаев приводят к смерти. Как следует из решения УФАС, реклама «грибной аптеки» размещалась на автотранспортных средствах. «Признать ненадлежащей рекламу [„грибной аптеки“], распространенную на территории Челябинска 15 августа 2023 года на автомобиле Renault Logan и 21 августа того же года на автомобиле Datsun on Do. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Челябинского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении», — отмечено в документе ведомства. В УФАС пожаловались представители реготделения движения «Народный фронт „За Россию“». Заявители обратили внимание на то, что по городу ездит автомобиль, предлагающий воспользоваться товарами, чтобы избавиться от бессонницы, алкогольной зависимости и тревожности. Горожанам предложили в рекламе пройти с помощью QR-кода по ссылке, где на сайте представлена также другая продукция: ежовики, кардицепсы и прочие составленные на основе микродоз препараты. Главный специалист-токсиколог регионального минздрава пояснил, что употребление красного мухомора безвредным быть не может быть. Хотя смертельные отравления случаются редко, однако в результате токсического действия в течение суток или двух пациент неадекватен и может представлять опасность и для себя, и для окружающих. У человека развивается пантериновый синдром, который характеризуется желудочно-кишечными расстройствами, зрительными галлюцинациями и дезориентацией во времени. Нарушается координация движений, возникают головная боль, мышечные спазмы, судороги, сонливость. Съевший гриб может терять сознание, у него текут слюни, человека тошнит, поражаются почки. Поэтому медики мухоморы в своей терапии не используют, заключил токсиколог. Эксперты УФАС признали, что реклама вводила челябинцев в заблуждение. Она заявляла о работе некой аптеки, однако такого понятия в законе, как грибная аптека, не предусмотрено. Торговля грибами велась без фармацевтической лицензии. К поиску рекламных объявлений «Мухоморыча» УФАС подключал жителей.