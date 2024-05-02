Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о своей уверенности в том, что в скором времени Одесса будет освобождена. Также, по ее словам, исполнителей и организаторов массового убийства в городе в 2014 году рано или поздно накажут.
«Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом», — передает МИД РФ слова Захаровой. Она добавила, что после освобождения города в нем будут жить в мире люди разных национальностей.
Также Захарова добавила, что организаторов и исполнителей массового убийства в 2014 году в одесском Доме профсоюзов рано или поздно накажут. По ее словам, это является варварским преступлением и не имеет срока давности.
Ранее американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон предположил, что убийство мирных граждан в Одессе могли организовать ЦРУ и СБУ. Также к этому могут быть причастны организации США.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о своей уверенности в том, что в скором времени Одесса будет освобождена. Также, по ее словам, исполнителей и организаторов массового убийства в городе в 2014 году рано или поздно накажут. «Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом», — передает МИД РФ слова Захаровой. Она добавила, что после освобождения города в нем будут жить в мире люди разных национальностей. Также Захарова добавила, что организаторов и исполнителей массового убийства в 2014 году в одесском Доме профсоюзов рано или поздно накажут. По ее словам, это является варварским преступлением и не имеет срока давности. Ранее американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон предположил, что убийство мирных граждан в Одессе могли организовать ЦРУ и СБУ. Также к этому могут быть причастны организации США.