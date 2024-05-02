Захарова пообещала освобождение Одессы

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария, топ
Захарова заявила, что организаторы и исполнители убийства в Доме профсоюзов рано или поздно будут наказаны Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о своей уверенности в том, что в скором времени Одесса будет освобождена. Также, по ее словам, исполнителей и организаторов массового убийства в городе в 2014 году рано или поздно накажут.

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«Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом», — передает МИД РФ слова Захаровой. Она добавила, что после освобождения города в нем будут жить в мире люди разных национальностей.

Также Захарова добавила, что организаторов и исполнителей массового убийства в 2014 году в одесском Доме профсоюзов рано или поздно накажут. По ее словам, это является варварским преступлением и не имеет срока давности.

Ранее американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон предположил, что убийство мирных граждан в Одессе могли организовать ЦРУ и СБУ. Также к этому могут быть причастны организации США.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о своей уверенности в том, что в скором времени Одесса будет освобождена. Также, по ее словам, исполнителей и организаторов массового убийства в городе в 2014 году рано или поздно накажут. «Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом», — передает МИД РФ слова Захаровой. Она добавила, что после освобождения города в нем будут жить в мире люди разных национальностей. Также Захарова добавила, что организаторов и исполнителей массового убийства в 2014 году в одесском Доме профсоюзов рано или поздно накажут. По ее словам, это является варварским преступлением и не имеет срока давности. Ранее американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон предположил, что убийство мирных граждан в Одессе могли организовать ЦРУ и СБУ. Также к этому могут быть причастны организации США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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