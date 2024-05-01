Суд отказался смягчить наказание свердловскому автохаму Новоселову

02 мая 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Игорь Новоселов находится в колонии с 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Верх-Исетский районный суд Екатеринбург отказался выпускать на свободу Игоря Новоселова, который прославился хамским поведением на дороге и фразой: «Ты кому сигналишь, дядя?» Он настаивал на смягчении неотбытой части наказания, пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокурор указал на то, что ранее Новоселов неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ему, в том числе, назначались более мягкие виды наказания, однако на путь исправления он не встал, вновь совершив преступление. Поэтому замена лишения свободы более мягким видом наказания нецелесообразна и не способствует его исправлению. Суд согласился с мнением прокурора, Новоселов продолжит отбывать в пенитенциарном учреждении наказание в виде лишения свободы», — сообщили в ведомстве. Новоселов стал известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в Екатеринбурге в 2013 году. Сначала суд не стал лишать его свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. Затем автохама отправили за решетка за избиение таксиста. В январе 2023-го Новоселов был объявлен в розыск по делу о хищении человека. В июне его задержали в Шиловке, когда он покупал пиво. Через два месяца его отправили в колонию. Под стражей ему осталось провести один год один месяц и два дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верх-Исетский районный суд Екатеринбург отказался выпускать на свободу Игоря Новоселова, который прославился хамским поведением на дороге и фразой: «Ты кому сигналишь, дядя?» Он настаивал на смягчении неотбытой части наказания, пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокурор указал на то, что ранее Новоселов неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ему, в том числе, назначались более мягкие виды наказания, однако на путь исправления он не встал, вновь совершив преступление. Поэтому замена лишения свободы более мягким видом наказания нецелесообразна и не способствует его исправлению. Суд согласился с мнением прокурора, Новоселов продолжит отбывать в пенитенциарном учреждении наказание в виде лишения свободы», — сообщили в ведомстве. Новоселов стал известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в Екатеринбурге в 2013 году. Сначала суд не стал лишать его свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. Затем автохама отправили за решетка за избиение таксиста. В январе 2023-го Новоселов был объявлен в розыск по делу о хищении человека. В июне его задержали в Шиловке, когда он покупал пиво. Через два месяца его отправили в колонию. Под стражей ему осталось провести один год один месяц и два дня.