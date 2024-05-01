Погибший в бою курганский полицейский Валиков выпустил 3,5 рожка патронов. Инсайд

02 мая 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Челябинские силовики приехали на похороны курганскому полицейскому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганские полицейские погибли в КЧР Подполковник Антон Валиков из Курганской области, погибший при нападении боевиков в Карачаево-Черкесии, выпустил в нападавших несколько рожков патронов. Об этом URA.RU рассказали источники из числа его бывших сослуживцев. «Антон Валиков 3,5 рожка выпустил, сам получил два пулевых ранения в грудь выше брони 2 см», — говорят о подвиге курганца его бывшие сокурсники и сослуживцы. После боя Валиков сумел на ногах дойти до машины, но ранения оказались смертельными. На похороны полицейского в город Щучье отправились сотрудники правоохранительных органов из Челябинска, которые учились с ним в юридическом институте. «Антон всегда был внимательным учеником, у меня никогда не бывало с ним проблем во время учебы», — вспомнил в беседе с корреспондентом начальник курса погибшего курганца Леонид Кранцевич. Знавшие Валикова считают, что его действия достойны госнаграды. Ранее URA.RU сообщало, что двое курганских полицейских погибли в ходе нападения боевиков в Карачаево-Черкесии. Кроме Валикова, смертельные ранения получил старшина из Кургана Андрей Артамонов. Еще один сотрудник полиции выжил. Прощание с погибшими полицейскими прошло в областной филармонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подполковник Антон Валиков из Курганской области, погибший при нападении боевиков в Карачаево-Черкесии, выпустил в нападавших несколько рожков патронов. Об этом URA.RU рассказали источники из числа его бывших сослуживцев. «Антон Валиков 3,5 рожка выпустил, сам получил два пулевых ранения в грудь выше брони 2 см», — говорят о подвиге курганца его бывшие сокурсники и сослуживцы. После боя Валиков сумел на ногах дойти до машины, но ранения оказались смертельными. На похороны полицейского в город Щучье отправились сотрудники правоохранительных органов из Челябинска, которые учились с ним в юридическом институте. «Антон всегда был внимательным учеником, у меня никогда не бывало с ним проблем во время учебы», — вспомнил в беседе с корреспондентом начальник курса погибшего курганца Леонид Кранцевич. Знавшие Валикова считают, что его действия достойны госнаграды. Ранее URA.RU сообщало, что двое курганских полицейских погибли в ходе нападения боевиков в Карачаево-Черкесии. Кроме Валикова, смертельные ранения получил старшина из Кургана Андрей Артамонов. Еще один сотрудник полиции выжил. Прощание с погибшими полицейскими прошло в областной филармонии.