В Кургане проходит прощание с полицейскими Антоном Валиковым и Андреем Артамоновым, погибшими в служебной командировке в Карачаево-Черкессии. Об этом передает корреспондент URA.RU c места событий.
«В Кургане началось прощание с погибшими в КЧР сотрудниками полиции — замначальником межмуниципального отдела МВД России „Щучанский“ Антоном Валиковом и водителем дежурной части отдела полиции № 1 Андреем Артамоновым. Проститься с силовиками в филармонию пришли родственники и силовики», — передает корреспондент.
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В Кургане проходит прощание с полицейскими Антоном Валиковым и Андреем Артамоновым, погибшими в служебной командировке в Карачаево-Черкессии. Об этом передает корреспондент URA.RU c места событий. «В Кургане началось прощание с погибшими в КЧР сотрудниками полиции — замначальником межмуниципального отдела МВД России „Щучанский“ Антоном Валиковом и водителем дежурной части отдела полиции № 1 Андреем Артамоновым. Проститься с силовиками в филармонию пришли родственники и силовики», — передает корреспондент. Курганские полицейские погибли в ходе вооруженного нападения преступников 28 апреля в Карачаево-Черкесии. Еще один сотрудник полиции получил ранения. Курганские власти заявили, что окажут помощь семьям погибших силовиков. Им выплатят по миллиону рублей. Также поддержку окажут власти КЧР.