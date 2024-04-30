В Кургане прощаются с погибшими полицейскими в Карачаево-Черкесии. Фото, видео

01 мая 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции погибли, выполняя служебный долг в КЧР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганские полицейские погибли в КЧР В Кургане проходит прощание с полицейскими Антоном Валиковым и Андреем Артамоновым, погибшими в служебной командировке в Карачаево-Черкессии. Об этом передает корреспондент URA.RU c места событий. «В Кургане началось прощание с погибшими в КЧР сотрудниками полиции — замначальником межмуниципального отдела МВД России „Щучанский“ Антоном Валиковом и водителем дежурной части отдела полиции № 1 Андреем Артамоновым. Проститься с силовиками в филармонию пришли родственники и силовики», — передает корреспондент. Курганские полицейские погибли в ходе вооруженного нападения преступников 28 апреля в Карачаево-Черкесии. Еще один сотрудник полиции получил ранения. Курганские власти заявили, что окажут помощь семьям погибших силовиков. Им выплатят по миллиону рублей. Также поддержку окажут власти КЧР. В Кургане проходит пощание с погибшими курганскими полицейскими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Они погибли в ходе перестрелки с боевиками в Карачаево-Черкесии 28 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прощание с погибшими проходит в фоей областной филармонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Проситься с погибшими пришли силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане проходит прощание с полицейскими Антоном Валиковым и Андреем Артамоновым, погибшими в служебной командировке в Карачаево-Черкессии. Об этом передает корреспондент URA.RU c места событий. «В Кургане началось прощание с погибшими в КЧР сотрудниками полиции — замначальником межмуниципального отдела МВД России „Щучанский“ Антоном Валиковом и водителем дежурной части отдела полиции № 1 Андреем Артамоновым. Проститься с силовиками в филармонию пришли родственники и силовики», — передает корреспондент. Курганские полицейские погибли в ходе вооруженного нападения преступников 28 апреля в Карачаево-Черкесии. Еще один сотрудник полиции получил ранения. Курганские власти заявили, что окажут помощь семьям погибших силовиков. Им выплатят по миллиону рублей. Также поддержку окажут власти КЧР.