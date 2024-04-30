30 апреля 2024

В Кургане прощаются с погибшими полицейскими в Карачаево-Черкесии. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции погибли, выполняя служебный долг в КЧР
Сотрудники полиции погибли, выполняя служебный долг в КЧР Фото:
новость из сюжета
Курганские полицейские погибли в КЧР

В Кургане проходит прощание с полицейскими Антоном Валиковым и Андреем Артамоновым, погибшими в служебной командировке в Карачаево-Черкессии. Об этом передает корреспондент URA.RU c места событий.

«В Кургане началось прощание с погибшими в КЧР сотрудниками полиции — замначальником межмуниципального отдела МВД России „Щучанский“ Антоном Валиковом и водителем дежурной части отдела полиции № 1 Андреем Артамоновым. Проститься с силовиками в филармонию пришли родственники и силовики», — передает корреспондент.

Курганские полицейские погибли в ходе вооруженного нападения преступников 28 апреля в Карачаево-Черкесии. Еще один сотрудник полиции получил ранения. Курганские власти заявили, что окажут помощь семьям погибших силовиков. Им выплатят по миллиону рублей. Также поддержку окажут власти КЧР.

В Кургане проходит пощание с погибшими курганскими полицейскими
В Кургане проходит пощание с погибшими курганскими полицейскими
Фото:
Они погибли в ходе перестрелки с боевиками в Карачаево-Черкесии 28 апреля
Они погибли в ходе перестрелки с боевиками в Карачаево-Черкесии 28 апреля
Фото:
Прощание с погибшими проходит в фоей областной филармонии
Прощание с погибшими проходит в фоей областной филармонии
Фото:
Проситься с погибшими пришли силовики
Проситься с погибшими пришли силовики
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В Кургане проходит прощание с полицейскими Антоном Валиковым и Андреем Артамоновым, погибшими в служебной командировке в Карачаево-Черкессии. Об этом передает корреспондент URA.RU c места событий. «В Кургане началось прощание с погибшими в КЧР сотрудниками полиции — замначальником межмуниципального отдела МВД России „Щучанский“ Антоном Валиковом и водителем дежурной части отдела полиции № 1 Андреем Артамоновым. Проститься с силовиками в филармонию пришли родственники и силовики», — передает корреспондент. Курганские полицейские погибли в ходе вооруженного нападения преступников 28 апреля в Карачаево-Черкесии. Еще один сотрудник полиции получил ранения. Курганские власти заявили, что окажут помощь семьям погибших силовиков. Им выплатят по миллиону рублей. Также поддержку окажут власти КЧР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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