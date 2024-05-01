01 мая 2024

Екатеринбуржцы бросились скупать посуду и украшения к Пасхе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пасхальное освящение на хлебокомбинате и птицефабрике «СИТНО». Магнитогорск, птичка, пасха, цыпленок, сладость, еда, верба, праздник, марципан, пасхальная продукция
Продажи пасхального декора увеличились в два раза Фото:

Екатеринбуржцы начали активно готовиться к Пасхе, которую в этом году православные отмечают 5 мая. Аналитики «Авито» отметили, что по сравнению с прошлым годом среди горожан повысился спрос на тематическую посуду и декор. Такими данными с URA.RU поделились представители площадки.

«Продажи посуды с пасхальными мотивами выросли на 83%, а пасхальных корзин было продано на 4% больше. Увеличились продажи пасхального декора — в два раза. Особенной популярностью пользуются свечи в виде кроликов и яиц — их продажи выросли на 50%», — рассказали в пресс-службе. Интерес к пищевым красителям для яиц вырос на 16%.

Уже сейчас в Екатеринбурге опустели прилавки с яйцами. URA.RU составляло подборку самых необычных куличей, которые можно купить в ресторанах города.

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Екатеринбуржцы начали активно готовиться к Пасхе, которую в этом году православные отмечают 5 мая. Аналитики «Авито» отметили, что по сравнению с прошлым годом среди горожан повысился спрос на тематическую посуду и декор. Такими данными с URA.RU поделились представители площадки. «Продажи посуды с пасхальными мотивами выросли на 83%, а пасхальных корзин было продано на 4% больше. Увеличились продажи пасхального декора — в два раза. Особенной популярностью пользуются свечи в виде кроликов и яиц — их продажи выросли на 50%», — рассказали в пресс-службе. Интерес к пищевым красителям для яиц вырос на 16%. Уже сейчас в Екатеринбурге опустели прилавки с яйцами. URA.RU составляло подборку самых необычных куличей, которые можно купить в ресторанах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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