Екатеринбуржцы бросились скупать посуду и украшения к Пасхе

02 мая 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Продажи пасхального декора увеличились в два раза Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцы начали активно готовиться к Пасхе, которую в этом году православные отмечают 5 мая. Аналитики «Авито» отметили, что по сравнению с прошлым годом среди горожан повысился спрос на тематическую посуду и декор. Такими данными с URA.RU поделились представители площадки. «Продажи посуды с пасхальными мотивами выросли на 83%, а пасхальных корзин было продано на 4% больше. Увеличились продажи пасхального декора — в два раза. Особенной популярностью пользуются свечи в виде кроликов и яиц — их продажи выросли на 50%», — рассказали в пресс-службе. Интерес к пищевым красителям для яиц вырос на 16%. Уже сейчас в Екатеринбурге опустели прилавки с яйцами. URA.RU составляло подборку самых необычных куличей, которые можно купить в ресторанах города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы начали активно готовиться к Пасхе, которую в этом году православные отмечают 5 мая. Аналитики «Авито» отметили, что по сравнению с прошлым годом среди горожан повысился спрос на тематическую посуду и декор. Такими данными с URA.RU поделились представители площадки. «Продажи посуды с пасхальными мотивами выросли на 83%, а пасхальных корзин было продано на 4% больше. Увеличились продажи пасхального декора — в два раза. Особенной популярностью пользуются свечи в виде кроликов и яиц — их продажи выросли на 50%», — рассказали в пресс-службе. Интерес к пищевым красителям для яиц вырос на 16%. Уже сейчас в Екатеринбурге опустели прилавки с яйцами. URA.RU составляло подборку самых необычных куличей, которые можно купить в ресторанах города.