Екатеринбуржцы бросились скупать посуду и украшения к Пасхе

Екатеринбуржцы начали активно готовиться к Пасхе, которую в этом году православные отмечают 5 мая. Аналитики «Авито» отметили, что по сравнению с прошлым годом среди горожан повысился спрос на тематическую посуду и декор. Такими данными с URA.RU поделились представители площадки.
«Продажи посуды с пасхальными мотивами выросли на 83%, а пасхальных корзин было продано на 4% больше. Увеличились продажи пасхального декора — в два раза. Особенной популярностью пользуются свечи в виде кроликов и яиц — их продажи выросли на 50%», — рассказали в пресс-службе. Интерес к пищевым красителям для яиц вырос на 16%.
Уже сейчас в Екатеринбурге опустели прилавки с яйцами. URA.RU составляло подборку самых необычных куличей, которые можно купить в ресторанах города.
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