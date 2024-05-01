Власти Перми решили избавиться от электровелосипедов на улицах

Электровелосипеды могут исчезнуть с улиц города Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Администрация города Перми опубликовала проект постановления «Об утверждении Порядка освобождения территории Перми от бесконтрольных средств передвижения». Согласно тексту документа, все велосипеды, скутеры, мопеды и другие средства передвижения, оставленные на улицах города, будут эвакуированы.

«Бесконтрольное средство передвижения (БСП) подлежит перемещению на временное хранение. Информация о месте временного хранения бесконтрольного средства передвижения размещается на официальном сайте муниципального образования город Пермь», — сказано в тексте документа.

Бесконтрольные средства передвижения нельзя размещать на участках, которые находятся в муниципальной собственности. При этом под БСП подходят велосипеды, которые предоставляют сервисы кикшеринга. Также в тексте документа прописаны условия, при которых можно забрать средство передвижения со штрафстоянки. За каждый электровелосипед сервису кикшеринга придется заплатить 1,5 тысячи рублей за его эвакуацию и 100 рублей за день хранения.

Ранее власти Перми запретили парковать электросамокаты практически во всем городе. Сервисы кикшерига с этим решением не согласились и обратились в прокуратуру. Несмотря на запрет, электросамокаты все-таки появились на улицах города, но их эвакуировали даже с тех мест, где парковка была не запрещена. Тогда Whoosh запустил сервис по аренде электровелосипедов, так как они не являются средствами индивидуальной мобильности и запрет властей на них не распространяется.