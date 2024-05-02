Швейцария не пригласила Россию на конференцию по Украине

02 мая 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Швейцария убеждена, что России нужно участвовать в мирном саммите по Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Швейцария не пригласила Россию на саммит по мирному урегулированию украинского конфликта. При этом швейцарская сторона уверена в том, что проведение конференции немыслимо без РФ. Об этом сообщил Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. «Россию на данном этапе не приглашали. Швейцария всегда демонстрировала готовность пригласить Россию на этот саммит. Однако Россия неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии в этом первом саммите», — передает швейцарский департамент . При этом швейцарская сторона убеждена, что РФ должна быть вовлечена в этот процесс, он немыслим без нее. Конференция, которая пройдет в стране с 15 по 16 июня 2024 года, призвана положить начало мирному урегулированию ситуации на Украине. Ранее Российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что РФ не будет принимать участие в саммите. Такое же мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Швейцария не пригласила Россию на саммит по мирному урегулированию украинского конфликта. При этом швейцарская сторона уверена в том, что проведение конференции немыслимо без РФ. Об этом сообщил Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. «Россию на данном этапе не приглашали. Швейцария всегда демонстрировала готовность пригласить Россию на этот саммит. Однако Россия неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии в этом первом саммите», — передает швейцарский департамент. При этом швейцарская сторона убеждена, что РФ должна быть вовлечена в этот процесс, он немыслим без нее. Конференция, которая пройдет в стране с 15 по 16 июня 2024 года, призвана положить начало мирному урегулированию ситуации на Украине. Ранее Российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что РФ не будет принимать участие в саммите. Такое же мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.