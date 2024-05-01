01 мая 2024

Губернатор Моор рассказал, когда в тюменских селах пойдет на спад паводок

Губернатор Моор: в Абатском вода пойдет на спад 5 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в селе Клепиково. Ишимский район , половодье, укрепление, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, мешок, разлив
Уровень воды в Викулово будет расти еще неделю Фото:
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В Абатском (Тюменская область) паводок пойдет на спад 5 мая. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. В то же время уровень воды в Викулово будет расти еще неделю.

«По прогнозам гидрологов, уровень воды в Викулово будет расти еще неделю. Стабильное снижение уровня воды в реке Ишим отмечается не только в Казанском районе, но и в городе Ишиме. За прошедшие сутки минус 8 см. В селе Абатском, по прогнозу гидрологов, вода пойдет на спад только с 5 мая», — рассказал Моор.

В Викулово усиливают группировку спасателей. На трассе Тюмень — Омск продолжается патрулирование. Также ожидаются пробки на автодороге в районе Абатского, однако затруднения будут не критичны.

Ранее URA.RU писало, что в Викулово уровень воды в реке Ишим достиг отметки в 1129 см. Там приостановили работу лодочных переправ из-за сильного ветра. Пик паводка на реке Тобол прогнозируют на 6—9 мая.

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В Абатском (Тюменская область) паводок пойдет на спад 5 мая. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. В то же время уровень воды в Викулово будет расти еще неделю. «По прогнозам гидрологов, уровень воды в Викулово будет расти еще неделю. Стабильное снижение уровня воды в реке Ишим отмечается не только в Казанском районе, но и в городе Ишиме. За прошедшие сутки минус 8 см. В селе Абатском, по прогнозу гидрологов, вода пойдет на спад только с 5 мая», — рассказал Моор. В Викулово усиливают группировку спасателей. На трассе Тюмень — Омск продолжается патрулирование. Также ожидаются пробки на автодороге в районе Абатского, однако затруднения будут не критичны. Ранее URA.RU писало, что в Викулово уровень воды в реке Ишим достиг отметки в 1129 см. Там приостановили работу лодочных переправ из-за сильного ветра. Пик паводка на реке Тобол прогнозируют на 6—9 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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