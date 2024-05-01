Губернатор Моор рассказал, когда в тюменских селах пойдет на спад паводок

Губернатор Моор: в Абатском вода пойдет на спад 5 мая

Уровень воды в Викулово будет расти еще неделю Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Абатском (Тюменская область) паводок пойдет на спад 5 мая. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. В то же время уровень воды в Викулово будет расти еще неделю.

«По прогнозам гидрологов, уровень воды в Викулово будет расти еще неделю. Стабильное снижение уровня воды в реке Ишим отмечается не только в Казанском районе, но и в городе Ишиме. За прошедшие сутки минус 8 см. В селе Абатском, по прогнозу гидрологов, вода пойдет на спад только с 5 мая», — рассказал Моор.

В Викулово усиливают группировку спасателей. На трассе Тюмень — Омск продолжается патрулирование. Также ожидаются пробки на автодороге в районе Абатского, однако затруднения будут не критичны.

Ранее URA.RU писало, что в Викулово уровень воды в реке Ишим достиг отметки в 1129 см. Там приостановили работу лодочных переправ из-за сильного ветра. Пик паводка на реке Тобол прогнозируют на 6—9 мая.