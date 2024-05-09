Какую пенсию получают ветераны Великой Отечественной войны

Экономист Щербаченко: средняя пенсия ветеранов составляет 52 тысячи рублей

09 мая 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Героям положены максимальные выплаты в 89 тысяч рублей, сказала Ирина Андриевская Фото: Денис Моргунов © URA.RU Средняя пенсия ветеранов Великой отечественной войны составляет 38-52 тысячи рублей. Об этом рассказал URA.RU доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Помимо этого, данная категория пенсионеров имеет право на дополнительные выплаты и льготы. «Сейчас в России проживает 608 500 участников Великой Отечественной войны, включая 14 500 — непосредственно принимавших участие в боях. Средний размер пенсий у инвалидов Великой Отечественной в 2023 году составлял 38 тысяч рублей, а у участников ВОВ с инвалидностью — 52 тысячи рублей. В феврале 2024 года размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны увеличился на 7,4%. В честь Дня Победы по 50 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей», — сказал Петр Щербаченко. Дополнительные выплаты ветеранам Помимо пенсии, они могут получить дополнительные выплаты, отметила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. «Ветераны-инвалиды, вдовы, не вступившие в повторный брак, блокадники, несовершеннолетние узники концлагерей, признанные инвалидами, имеют право на получение двух пенсий — государственной по инвалидности и страховой пенсии по старости, а также на дополнительные льготы. Речь о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении (ДЕМО) и ежемесячных денежных выплатах (ЕДВ)», — объяснила собеседница агентства. Новость по теме Россиянам напомнили о ежегодных выплатах в 10 тысяч рублей Ветераны-инвалиды — 7 605,52 рубля, Вдовы ветеранов — 2 283,11 рубля.

Ветеранам-героям Советского Союза, России и полным кавалерам Ордена Славы положены максимальные выплаты — 89 675,14 рублей. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ветеранов (ДЕМО) установлено согласно указу президента РФ № 363 от 30.03.2005 года, продолжила эксперт. Так участникам ВОВ, инвалидам и несовершеннолетним узникам концлагерей государство каждый месяц начисляет 1000 рублей, а вдовам, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, совершеннолетним узникам концлагерей — 500 рублей. По указу президента № 186 от 24 апреля 2019 года ежегодно инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплачивается по 10 000 рублей. Эту выплату ежегодно получают ветераны ВОВ, которые проживают не только в России, но и за рубежом, при условии, что они сохранили гражданство. По закону «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу» (ФЗ- N 4468-1 от 12.02.1993 г.), фронтовики, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденных Сталинграда и Севастополя, инвалиды с детства, вследствие ранения в период ВОВ, имеют доплату — плюс 32% к пенсии. Всем ветеранам, кто с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года находился не менее шести месяцев на военной службе, но не в составе действующей армии, прибавляют к пенсии 16%. Такая же льгота есть у людей, работавших в годы войны больше полугода в тылу и у награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в период ВОВ. Льготы для ветеранов Новость по теме Пенсии и пособия в мае-2024: график выдачи Кроме того, у ветеранов есть доплаты и льготы за другие награды, как на федеральном, так и на региональном уровне, продолжила Андриевская. «Например, лауреатам Ленинской премии, госпремий СССР и государственных премий РФ (РСФСР) или награжденным орденом „За службу Родине в Вооруженных Силах СССР“, „За оборону Москвы“ и т. д. полагается право на набор бесплатных социальных услуг — лекарства, путевки на социально-курортное лечение, проезд до места лечения и обратно, а также на пригородном транспорте. Стандартный пакет НСУ (набора социальных услуг) с 1 февраля 2024 года вырос до 1 578,5 рублей. Люди в праве сами решить, как их получать — в натуральной форме или деньгами. Для инвалидов всех групп, которые откажутся от НСУ в натуральном виде, выплаты будут больше. Максимальные для инвалидов первой группы — 5 324,84 рубля, для второй группы — 3 802,78 рубля, для третьей группы — 3 044,14 рублей», — подчеркнула она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя пенсия ветеранов Великой отечественной войны составляет 38-52 тысячи рублей. Об этом рассказал URA.RU доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Помимо этого, данная категория пенсионеров имеет право на дополнительные выплаты и льготы. «Сейчас в России проживает 608 500 участников Великой Отечественной войны, включая 14 500 — непосредственно принимавших участие в боях. Средний размер пенсий у инвалидов Великой Отечественной в 2023 году составлял 38 тысяч рублей, а у участников ВОВ с инвалидностью — 52 тысячи рублей. В феврале 2024 года размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны увеличился на 7,4%. В честь Дня Победы по 50 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей», — сказал Петр Щербаченко. Помимо пенсии, они могут получить дополнительные выплаты, отметила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. «Ветераны-инвалиды, вдовы, не вступившие в повторный брак, блокадники, несовершеннолетние узники концлагерей, признанные инвалидами, имеют право на получение двух пенсий — государственной по инвалидности и страховой пенсии по старости, а также на дополнительные льготы. Речь о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении (ДЕМО) и ежемесячных денежных выплатах (ЕДВ)», — объяснила собеседница агентства. Ветераны-инвалиды — 7 605,52 рубля, Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ветеранов (ДЕМО) установлено согласно указу президента РФ № 363 от 30.03.2005 года, продолжила эксперт. Так участникам ВОВ, инвалидам и несовершеннолетним узникам концлагерей государство каждый месяц начисляет 1000 рублей, а вдовам, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, совершеннолетним узникам концлагерей — 500 рублей. По закону «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу» (ФЗ- N 4468-1 от 12.02.1993 г.), фронтовики, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденных Сталинграда и Севастополя, инвалиды с детства, вследствие ранения в период ВОВ, имеют доплату — плюс 32% к пенсии. Всем ветеранам, кто с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года находился не менее шести месяцев на военной службе, но не в составе действующей армии, прибавляют к пенсии 16%. Такая же льгота есть у людей, работавших в годы войны больше полугода в тылу и у награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в период ВОВ. Кроме того, у ветеранов есть доплаты и льготы за другие награды, как на федеральном, так и на региональном уровне, продолжила Андриевская. «Например, лауреатам Ленинской премии, госпремий СССР и государственных премий РФ (РСФСР) или награжденным орденом „За службу Родине в Вооруженных Силах СССР“, „За оборону Москвы“ и т. д. полагается право на набор бесплатных социальных услуг — лекарства, путевки на социально-курортное лечение, проезд до места лечения и обратно, а также на пригородном транспорте. Стандартный пакет НСУ (набора социальных услуг) с 1 февраля 2024 года вырос до 1 578,5 рублей. Люди в праве сами решить, как их получать — в натуральной форме или деньгами. Для инвалидов всех групп, которые откажутся от НСУ в натуральном виде, выплаты будут больше. Максимальные для инвалидов первой группы — 5 324,84 рубля, для второй группы — 3 802,78 рубля, для третьей группы — 3 044,14 рублей», — подчеркнула она.