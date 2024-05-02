Песков оценил вероятность переговоров с Украиной летом

Песков: переговоры по Украине без России не настроены на результат
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков отметил, что позиция РФ по переговорам последовательна и прозрачна Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Любые переговоры по Украине без России несостоятельны, они не приведут к мирному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы не понимаем, о какой конференции в Швейцарии с серьезными ожиданиями можно говорить без участия России. Это невозможно. Это явно инициатива, не настроенная на результат. Наша позиция по переговорам известна — последовательна и прозрачна», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Конференция в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня. Сама страна не пригласила Россию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был уверен, что встреча с российской делегацией произойдет во время возможного второго и третьего саммита.

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Любые переговоры по Украине без России несостоятельны, они не приведут к мирному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы не понимаем, о какой конференции в Швейцарии с серьезными ожиданиями можно говорить без участия России. Это невозможно. Это явно инициатива, не настроенная на результат. Наша позиция по переговорам известна — последовательна и прозрачна», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Конференция в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня. Сама страна не пригласила Россию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был уверен, что встреча с российской делегацией произойдет во время возможного второго и третьего саммита.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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