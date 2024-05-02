Песков оценил вероятность переговоров с Украиной летом

Песков: переговоры по Украине без России не настроены на результат

Дмитрий Песков отметил, что позиция РФ по переговорам последовательна и прозрачна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Любые переговоры по Украине без России несостоятельны, они не приведут к мирному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы не понимаем, о какой конференции в Швейцарии с серьезными ожиданиями можно говорить без участия России. Это невозможно. Это явно инициатива, не настроенная на результат. Наша позиция по переговорам известна — последовательна и прозрачна», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Конференция в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня. Сама страна не пригласила Россию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был уверен, что встреча с российской делегацией произойдет во время возможного второго и третьего саммита.