Песков оценил вероятность переговоров с Украиной летом

Любые переговоры по Украине без России несостоятельны, они не приведут к мирному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы не понимаем, о какой конференции в Швейцарии с серьезными ожиданиями можно говорить без участия России. Это невозможно. Это явно инициатива, не настроенная на результат. Наша позиция по переговорам известна — последовательна и прозрачна», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Конференция в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня. Сама страна не пригласила Россию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был уверен, что встреча с российской делегацией произойдет во время возможного второго и третьего саммита.
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