Сотрудники «Ямалспаса» помогли мужчине, который упал с горы и сломал себе ногу, находясь в 25 километрах от ближайшего населенного пункта. Спасатели пробирались к пострадавшему через бездорожье и в условиях неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО.
«Ночью 1 мая в „Ямалспас“, от дежурного системы „112“, поступило сообщение о том, что в 25 километрах от поселка городского типа Харп (ЯНАО) необходимо оказать помощь мужчине, который упал с горы и получил травму в виде открытого перелома ноги», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Поиски пострадавшего усложнялись отсутствием дорог и погодными условиями.
Через некоторое время спасатели обнаружили мужчину. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу Харпа.
Спасатели оказывают помощь мужчине с открытым переломом ноги
Фото: telegram-канал департамента гражданской защиты ЯНАО, https://t.me/dgzipb
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Сотрудники «Ямалспаса» помогли мужчине, который упал с горы и сломал себе ногу, находясь в 25 километрах от ближайшего населенного пункта. Спасатели пробирались к пострадавшему через бездорожье и в условиях неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО. «Ночью 1 мая в „Ямалспас“, от дежурного системы „112“, поступило сообщение о том, что в 25 километрах от поселка городского типа Харп (ЯНАО) необходимо оказать помощь мужчине, который упал с горы и получил травму в виде открытого перелома ноги», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Поиски пострадавшего усложнялись отсутствием дорог и погодными условиями. Через некоторое время спасатели обнаружили мужчину. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу Харпа.