01 мая 2024
30 апреля 2024

В ЯНАО спасатели пробирались по бездорожью, чтобы спасти упавшего с горы мужчину. Фото

Сотрудники «Ямалспаса» спасли мужчину с открытым переломом ноги
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, север, спасатели, тундра, грязь, вахтовики, бездорожье, экология, экологическая катастрофа, норильская тундра
Спасатели пробирались к мужчине через бездорожье (архивное фото) Фото:

Сотрудники «Ямалспаса» помогли мужчине, который упал с горы и сломал себе ногу, находясь в 25 километрах от ближайшего населенного пункта. Спасатели пробирались к пострадавшему через бездорожье и в условиях неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

«Ночью 1 мая в „Ямалспас“, от дежурного системы „112“, поступило сообщение о том, что в 25 километрах от поселка городского типа Харп (ЯНАО) необходимо оказать помощь мужчине, который упал с горы и получил травму в виде открытого перелома ноги», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Поиски пострадавшего усложнялись отсутствием дорог и погодными условиями.

Через некоторое время спасатели обнаружили мужчину. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу Харпа.

Спасатели оказывают помощь мужчине с открытым переломом ноги
Спасатели оказывают помощь мужчине с открытым переломом ноги
Фото:

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Сотрудники «Ямалспаса» помогли мужчине, который упал с горы и сломал себе ногу, находясь в 25 километрах от ближайшего населенного пункта. Спасатели пробирались к пострадавшему через бездорожье и в условиях неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО. «Ночью 1 мая в „Ямалспас“, от дежурного системы „112“, поступило сообщение о том, что в 25 километрах от поселка городского типа Харп (ЯНАО) необходимо оказать помощь мужчине, который упал с горы и получил травму в виде открытого перелома ноги», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Поиски пострадавшего усложнялись отсутствием дорог и погодными условиями. Через некоторое время спасатели обнаружили мужчину. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу Харпа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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