В ЯНАО спасатели пробирались по бездорожью, чтобы спасти упавшего с горы мужчину. Фото

Сотрудники «Ямалспаса» спасли мужчину с открытым переломом ноги

02 мая 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Спасатели пробирались к мужчине через бездорожье (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники «Ямалспаса» помогли мужчине, который упал с горы и сломал себе ногу, находясь в 25 километрах от ближайшего населенного пункта. Спасатели пробирались к пострадавшему через бездорожье и в условиях неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО. «Ночью 1 мая в „Ямалспас“, от дежурного системы „112“, поступило сообщение о том, что в 25 километрах от поселка городского типа Харп (ЯНАО) необходимо оказать помощь мужчине, который упал с горы и получил травму в виде открытого перелома ноги», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Поиски пострадавшего усложнялись отсутствием дорог и погодными условиями. Через некоторое время спасатели обнаружили мужчину. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу Харпа. Спасатели оказывают помощь мужчине с открытым переломом ноги Фото: telegram-канал департамента гражданской защиты ЯНАО, https://t.me/dgzipb Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники «Ямалспаса» помогли мужчине, который упал с горы и сломал себе ногу, находясь в 25 километрах от ближайшего населенного пункта. Спасатели пробирались к пострадавшему через бездорожье и в условиях неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО. «Ночью 1 мая в „Ямалспас“, от дежурного системы „112“, поступило сообщение о том, что в 25 километрах от поселка городского типа Харп (ЯНАО) необходимо оказать помощь мужчине, который упал с горы и получил травму в виде открытого перелома ноги», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Поиски пострадавшего усложнялись отсутствием дорог и погодными условиями. Через некоторое время спасатели обнаружили мужчину. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу Харпа.