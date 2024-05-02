Тюменцам 9 мая покажут два премьерных русских военных фильма

Тюменцы в мае посмотрят картины со всего света Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени в мае пройдут премьеры фильмов со всего света — южнокорейские и индийские мелодрамы, русские военные драмы, американские боевики и ужасы. Редакция URA.RU составила подборку премьерных картин, которые увидят горожане.

Драмы

Индийский фильм «Шрикант» о слепом мужчине, который стал успешным спортсменом и предпринимателем тюменцы увидят 10 мая, в день мировой премьеры. Картина снята на основе реальных событий.

Южнокорейская драма «Нужды путешественника» о загадочной француженке Ирис, которая преподает родной язык в Сеуле пройдет 23 мая. Никто из ее новых знакомых не знает о ней ничего. Она же тем временем все больше погружается в незнакомую культуру.

Ужасы

Фильм «Черная вдова. Укус смерти» тюменцы увидят в кинотеатрах 9 мая. Картина о странном пауке, который растет с невероятной скоростью. Постепенно в округе начинают пропадать люди.

Классический фильм ужасов на тему зомби-апокалипсиса «Обитель страха» — картина о затворниках, которые спрятались в глухом лесу от эпидемии, но в их мир попадает зараженный подросток. Премьера — 16 мая.

Военные

Премьера российской военной драмы «Семь черных бумаг» состоится в Тюмени 9 мая. По сюжету действие происходит в одном из сел в Северной Осетии в 1942 году. Устав от постоянных «похоронок», которые приходят близким и родным ушедших на фронт, два брата-почтальона начинают их прятать от жителей села.

Фильм «Красные ленты» об оккупированном немцами Крыме, где русские дети помогли войскам Советской Армии освободить территорию от фашистов. Премьера картины пройдет 9 мая.

Комедии

Премьера фильма «Чистильщик бассейнов» пройдет в тюменских кинотеатрах 9 мая. Главный герой Даррен чистит бассейны в одном из престижных районов Лос-Анджелеса, но вдруг внезапно узнает и заговоре богатых и влиятельных американцев. Герой комедийного детектива решает провести собственное расследование.

Российская комедия «Семь дней, семь ночей» — это история одной семьи, оказавшейся на грани развода. Чтобы вернуть взаимопонимание в семью, восьмилетняя дочь Надя покупает путевку в Армению, где все они оказываются на настоящей армянской свадьбе, которая длится ровно неделю. Премьера — 16 мая.

Детские

Картина «Огненный лис» пройдет в кинотеатрах Тюмени 18 мая. Фильм с реальными животными в кадре, который расскажет историю лиса, бросившим вызов самому опасному хищнику Камчатки — медведю.

Путешествие двух котов, потерявшихся после переезда, в мульфильме «Пушистый вояж» юные тюменцы увидят в кинотеатрах 23 мая. Коты Педро и Грейси на пути домой преодолеют множество препятствий.