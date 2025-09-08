В Тюмени закрылась первая кофейня сети «Шоколадница»

Заведение работало в Тюмени с 2010 года
В Тюмени на ремонт закрылась первая кофейня сети «Шоколадница». Заведение располагалось на улице Ленина. Об этом стало известно журналистам.
«Кофейня „Шоколадница“ на улице Ленина, 57 прекращает свою работу до окончания ремонтных работ», — такое объявление размещено на дверях здания. Точные сроки реконструкции не указаны.
Первая шоколадница открылась в Тюмени в 2010 году. Всего в городе их насчитывается три филиала.
По указанным телефонам дозвониться до руководства заведения не удалось. В компанию направлен письменный запрос.
