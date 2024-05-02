Свердловский замминистра, задержанный по подозрению во взятке, обжалует арест

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Суд отправил Андрея Кислицына в СИЗО на минувших выходных Фото:

Отправленный под стражу по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ) заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын обжалует арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

«Апелляционную жалобу подал один из трех адвокатов чиновника», — уточнили в суде. Дозвониться до защитников Кислицына корреспонденту не удалось. Жалоба, вероятно, будет рассмотрена через неделю.

О задержании Кислицына стало известно днем 1 мая. Суд отправил его в СИЗО до 26 июня. По данным URA.RU, взятку он мог получить от своего однокурсника, бывшего депутата свердловского заксобрания Павла Мякишева. Последний тоже арестован.

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Отправленный под стражу по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ) заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын обжалует арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Апелляционную жалобу подал один из трех адвокатов чиновника», — уточнили в суде. Дозвониться до защитников Кислицына корреспонденту не удалось. Жалоба, вероятно, будет рассмотрена через неделю. О задержании Кислицына стало известно днем 1 мая. Суд отправил его в СИЗО до 26 июня. По данным URA.RU, взятку он мог получить от своего однокурсника, бывшего депутата свердловского заксобрания Павла Мякишева. Последний тоже арестован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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