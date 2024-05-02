Семья рассказала, как в Екатеринбурге умирала родственница актрисы Пожарской

Родственница актрисы Пожарской скончалась в платной клинике Екатеринбурга

02 мая 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Светлану Троневу исследовали в больнице Первоуральска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У дальней родственницы актрисы Дианы Пожарской свердловчанки Светланы Троневой была неврологическая болезнь. Из-за нарушения координации она могла упасть и сломать ребра. Поставить точный диагноз врачи не могли. Ночью 2 мая женщина скончалась в платной клинике Екатеринбурга, сообщила URA.RU ее родственница. «Из-за своей болезни она могла резко потерять способность двигаться на какое-то время, поэтому во время ходьбы упала с высоты своего роста и повредила ребра. Это ситуация произошла еще до поездки в Санкт-Петербург. После у нее начались боли, она обратилась за помощью, там и выяснилось о переломе ребер. [Затем] она поехала домой, почти на каждой станции ей вызывали скорую и пытались оказать помощь, вкалывая обезболивающие, не понимая что с ней. После прибытия ее встретили родные и повезли домой, она была еще в сознании. Но дома стало понятно, что ситуация ухудшается — она начала от боли терять сознание», — рассказала близкая родственница женщины. Какое именно было заболевание (кроме того, что связано с неврологией) у Троневой, она пояснить не смогла. «Точный диагноз не определили и врачи», — продолжила собеседница агентства. По ее словам, в Первоуральске медики отказались госпитализировать женщину. Поэтому родным пришлось везти ее в платную клинику в Екатеринбург, где ночью 2 мая она скончалась. В региональном минздраве опровергли URA.RU факт отказа в госпитализации. Тронева получила травмы 26 апреля в Кронштадте (Ленинградская область). «Там же получила рекомендации по лечению и самостоятельно уехала в Первоуральск. 1 мая она обратилась за помощью в первую больницу Первоуральска, после исследований ей была предложена госпитализация, но после оформления медкарты она отказалась, приняв решение обратиться в другую медорганизацию», — объяснили в минздраве. Дозвониться до 41-й больницы Екатеринбурга не удалось. Пожарская рассказала о проблемах Троневой 1 мая. Актриса утверждала, что ее родственница находится в критическом состоянии. Первоуральские врачи заявляли, что Тронева не высказывала претензий в их адрес. О том, что она скончалась, стало известно вечером 2 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У дальней родственницы актрисы Дианы Пожарской свердловчанки Светланы Троневой была неврологическая болезнь. Из-за нарушения координации она могла упасть и сломать ребра. Поставить точный диагноз врачи не могли. Ночью 2 мая женщина скончалась в платной клинике Екатеринбурга, сообщила URA.RU ее родственница. «Из-за своей болезни она могла резко потерять способность двигаться на какое-то время, поэтому во время ходьбы упала с высоты своего роста и повредила ребра. Это ситуация произошла еще до поездки в Санкт-Петербург. После у нее начались боли, она обратилась за помощью, там и выяснилось о переломе ребер. [Затем] она поехала домой, почти на каждой станции ей вызывали скорую и пытались оказать помощь, вкалывая обезболивающие, не понимая что с ней. После прибытия ее встретили родные и повезли домой, она была еще в сознании. Но дома стало понятно, что ситуация ухудшается — она начала от боли терять сознание», — рассказала близкая родственница женщины. Какое именно было заболевание (кроме того, что связано с неврологией) у Троневой, она пояснить не смогла. «Точный диагноз не определили и врачи», — продолжила собеседница агентства. По ее словам, в Первоуральске медики отказались госпитализировать женщину. Поэтому родным пришлось везти ее в платную клинику в Екатеринбург, где ночью 2 мая она скончалась. В региональном минздраве опровергли URA.RU факт отказа в госпитализации. Тронева получила травмы 26 апреля в Кронштадте (Ленинградская область). «Там же получила рекомендации по лечению и самостоятельно уехала в Первоуральск. 1 мая она обратилась за помощью в первую больницу Первоуральска, после исследований ей была предложена госпитализация, но после оформления медкарты она отказалась, приняв решение обратиться в другую медорганизацию», — объяснили в минздраве. Дозвониться до 41-й больницы Екатеринбурга не удалось. Пожарская рассказала о проблемах Троневой 1 мая. Актриса утверждала, что ее родственница находится в критическом состоянии. Первоуральские врачи заявляли, что Тронева не высказывала претензий в их адрес. О том, что она скончалась, стало известно вечером 2 мая.