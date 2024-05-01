01 мая 2024

Из-за строительства дороги в центре Тюмени перекроют проезд. Карта

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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Проезд будет перекрыт с 10 мая по 8 августа Фото:

В центре Тюмени перекроют проезд от Профсоюзной до Северной до 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Проезд будет перекрыт из-за строительства новой дороги.

«В связи с выполнением работ по объекту „Строительство автомобильной дороги по ул. Северной от ул. Республики до ул. Советской с устройством выезда на ул. Профсоюзную“ будет прекращено движение на проезде от ул. Профсоюзной до ул. Северной. Схемы объезда: ул. Профсоюзная, ул. Николая Машарова», — сообщили в администрации.

Движение будет перекрыто с 10 мая по 8 августа. Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.

Фото:

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В центре Тюмени перекроют проезд от Профсоюзной до Северной до 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Проезд будет перекрыт из-за строительства новой дороги. «В связи с выполнением работ по объекту „Строительство автомобильной дороги по ул. Северной от ул. Республики до ул. Советской с устройством выезда на ул. Профсоюзную“ будет прекращено движение на проезде от ул. Профсоюзной до ул. Северной. Схемы объезда: ул. Профсоюзная, ул. Николая Машарова», — сообщили в администрации. Движение будет перекрыто с 10 мая по 8 августа. Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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