В центре Тюмени перекроют проезд от Профсоюзной до Северной до 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Проезд будет перекрыт из-за строительства новой дороги.
«В связи с выполнением работ по объекту „Строительство автомобильной дороги по ул. Северной от ул. Республики до ул. Советской с устройством выезда на ул. Профсоюзную“ будет прекращено движение на проезде от ул. Профсоюзной до ул. Северной. Схемы объезда: ул. Профсоюзная, ул. Николая Машарова», — сообщили в администрации.
Движение будет перекрыто с 10 мая по 8 августа. Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.
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В центре Тюмени перекроют проезд от Профсоюзной до Северной до 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Проезд будет перекрыт из-за строительства новой дороги. «В связи с выполнением работ по объекту „Строительство автомобильной дороги по ул. Северной от ул. Республики до ул. Советской с устройством выезда на ул. Профсоюзную“ будет прекращено движение на проезде от ул. Профсоюзной до ул. Северной. Схемы объезда: ул. Профсоюзная, ул. Николая Машарова», — сообщили в администрации. Движение будет перекрыто с 10 мая по 8 августа. Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.