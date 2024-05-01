Из-за строительства дороги в центре Тюмени перекроют проезд. Карта

02 мая 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Проезд будет перекрыт с 10 мая по 8 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Тюмени перекроют проезд от Профсоюзной до Северной до 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Проезд будет перекрыт из-за строительства новой дороги. «В связи с выполнением работ по объекту „Строительство автомобильной дороги по ул. Северной от ул. Республики до ул. Советской с устройством выезда на ул. Профсоюзную“ будет прекращено движение на проезде от ул. Профсоюзной до ул. Северной. Схемы объезда: ул. Профсоюзная, ул. Николая Машарова», — сообщили в администрации. Движение будет перекрыто с 10 мая по 8 августа. Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД. Администрация Тюмени в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Тюмени перекроют проезд от Профсоюзной до Северной до 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Проезд будет перекрыт из-за строительства новой дороги. «В связи с выполнением работ по объекту „Строительство автомобильной дороги по ул. Северной от ул. Республики до ул. Советской с устройством выезда на ул. Профсоюзную“ будет прекращено движение на проезде от ул. Профсоюзной до ул. Северной. Схемы объезда: ул. Профсоюзная, ул. Николая Машарова», — сообщили в администрации. Движение будет перекрыто с 10 мая по 8 августа. Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.