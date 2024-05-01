01 мая 2024

На курганской границе решили проблему с застрявшими гражданами Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
У граждан Таджикистана возникают сложности со въездом в РФ через курганскую границу Фото:

На границе России с Казахстаном в Курганской области, где на несколько дней застряло более полутысячи граждан Таджикистана, решили проблемы со въездом иностранцев. Об этом сообщили представители Курганской Соборной мечети.

«По милости Всевышнего был решен вопрос с гражданами Таджикистана, застрявшими ранее на курганской границе России и Казахстана. Все хорошо, доставили помощь, проблема разрешилась», — написали представители Соборной мечети Кургана в соцсети.

URA.RU направляло запрос по теме в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской области. Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что более 500 граждан Таджикистана застряли на курганской границе с Казахстаном. По информации представителей Соборной мечети Кургана, среди них было много женщин и детей. Таджикская диаспора собрала и доставила для них продукты питания и памперсы для детей.

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На границе России с Казахстаном в Курганской области, где на несколько дней застряло более полутысячи граждан Таджикистана, решили проблемы со въездом иностранцев. Об этом сообщили представители Курганской Соборной мечети. «По милости Всевышнего был решен вопрос с гражданами Таджикистана, застрявшими ранее на курганской границе России и Казахстана. Все хорошо, доставили помощь, проблема разрешилась», — написали представители Соборной мечети Кургана в соцсети. URA.RU направляло запрос по теме в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской области. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что более 500 граждан Таджикистана застряли на курганской границе с Казахстаном. По информации представителей Соборной мечети Кургана, среди них было много женщин и детей. Таджикская диаспора собрала и доставила для них продукты питания и памперсы для детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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