На курганской границе решили проблему с застрявшими гражданами Таджикистана

02 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

У граждан Таджикистана возникают сложности со въездом в РФ через курганскую границу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На границе России с Казахстаном в Курганской области, где на несколько дней застряло более полутысячи граждан Таджикистана, решили проблемы со въездом иностранцев. Об этом сообщили представители Курганской Соборной мечети. «По милости Всевышнего был решен вопрос с гражданами Таджикистана, застрявшими ранее на курганской границе России и Казахстана. Все хорошо, доставили помощь, проблема разрешилась», — написали представители Соборной мечети Кургана в соцсети. URA.RU направляло запрос по теме в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской области. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что более 500 граждан Таджикистана застряли на курганской границе с Казахстаном. По информации представителей Соборной мечети Кургана, среди них было много женщин и детей. Таджикская диаспора собрала и доставила для них продукты питания и памперсы для детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На границе России с Казахстаном в Курганской области, где на несколько дней застряло более полутысячи граждан Таджикистана, решили проблемы со въездом иностранцев. Об этом сообщили представители Курганской Соборной мечети. «По милости Всевышнего был решен вопрос с гражданами Таджикистана, застрявшими ранее на курганской границе России и Казахстана. Все хорошо, доставили помощь, проблема разрешилась», — написали представители Соборной мечети Кургана в соцсети. URA.RU направляло запрос по теме в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской области. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что более 500 граждан Таджикистана застряли на курганской границе с Казахстаном. По информации представителей Соборной мечети Кургана, среди них было много женщин и детей. Таджикская диаспора собрала и доставила для них продукты питания и памперсы для детей.