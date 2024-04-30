Более 500 граждан Таджикистана застряли на курганской границе с Казахстаном. Фото

01 мая 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

У граждан Таджикистана возникли сложности при въезде в Россию через курганскую границу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более 500 граждан Таджикистана застряли на несколько дней на границе России с Казахстаном в Курганской области. Об этом сообщили представители Курганской Соборной мечети. «Более 500 граждан Таджикистана уже третий день подряд находятся на границе между Петухово и Казахстаном. Таджикская диаспора в Кургане купила и отправила землякам продукты питания (вода, хлеб, печенье) и памперсы», — сообщил представитель мечети Кургана в соцсети. В диаспоре отмечают, что среди граждан Республики, которых не пропускают на территорию России, много женщин и детей. URA.RU направило запрос в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Таджикистан обеспокоился проблемами со въездом своих граждан в Россию. В МИД РФ большие очереди на границе с Казахстаном объяснили тем, что сохраняется террористическая угроза после теракта в «Крокус Сити Холле». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что такая ситуация носит временный характер из-за тщательных проверок на границе. Диаспора отправила продукты питания для застрявших на курганской границе граждан Таджикистана Курганская Соборная мечеть Фото: Курганская Соборная мечеть Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 500 граждан Таджикистана застряли на несколько дней на границе России с Казахстаном в Курганской области. Об этом сообщили представители Курганской Соборной мечети. «Более 500 граждан Таджикистана уже третий день подряд находятся на границе между Петухово и Казахстаном. Таджикская диаспора в Кургане купила и отправила землякам продукты питания (вода, хлеб, печенье) и памперсы», — сообщил представитель мечети Кургана в соцсети. В диаспоре отмечают, что среди граждан Республики, которых не пропускают на территорию России, много женщин и детей. URA.RU направило запрос в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Таджикистан обеспокоился проблемами со въездом своих граждан в Россию. В МИД РФ большие очереди на границе с Казахстаном объяснили тем, что сохраняется террористическая угроза после теракта в «Крокус Сити Холле». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что такая ситуация носит временный характер из-за тщательных проверок на границе.