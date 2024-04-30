30 апреля 2024

Более 500 граждан Таджикистана застряли на курганской границе с Казахстаном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
У граждан Таджикистана возникли сложности при въезде в Россию через курганскую границу Фото:

Более 500 граждан Таджикистана застряли на несколько дней на границе России с Казахстаном в Курганской области. Об этом сообщили представители Курганской Соборной мечети.

«Более 500 граждан Таджикистана уже третий день подряд находятся на границе между Петухово и Казахстаном. Таджикская диаспора в Кургане купила и отправила землякам продукты питания (вода, хлеб, печенье) и памперсы», — сообщил представитель мечети Кургана в соцсети. В диаспоре отмечают, что среди граждан Республики, которых не пропускают на территорию России, много женщин и детей.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Таджикистан обеспокоился проблемами со въездом своих граждан в Россию. В МИД РФ большие очереди на границе с Казахстаном объяснили тем, что сохраняется террористическая угроза после теракта в «Крокус Сити Холле». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что такая ситуация носит временный характер из-за тщательных проверок на границе.

Диаспора отправила продукты питания для застрявших на курганской границе граждан Таджикистана
Диаспора отправила продукты питания для застрявших на курганской границе граждан Таджикистана
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Более 500 граждан Таджикистана застряли на несколько дней на границе России с Казахстаном в Курганской области. Об этом сообщили представители Курганской Соборной мечети. «Более 500 граждан Таджикистана уже третий день подряд находятся на границе между Петухово и Казахстаном. Таджикская диаспора в Кургане купила и отправила землякам продукты питания (вода, хлеб, печенье) и памперсы», — сообщил представитель мечети Кургана в соцсети. В диаспоре отмечают, что среди граждан Республики, которых не пропускают на территорию России, много женщин и детей. URA.RU направило запрос в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Таджикистан обеспокоился проблемами со въездом своих граждан в Россию. В МИД РФ большие очереди на границе с Казахстаном объяснили тем, что сохраняется террористическая угроза после теракта в «Крокус Сити Холле». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что такая ситуация носит временный характер из-за тщательных проверок на границе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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