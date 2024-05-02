The Hill: американские политики встали на сторону Путина после интервью Карлсону

02 мая 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Американские политики поддержали тезисы Владимира Путина из интервью Такеру Карлсону, пишет The Hill Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону После интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону многие американские политики поддержали заявления российского лидера. Так, например, экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил о фактах наличия нацистов на Украине, а член палаты представителей Тейлор Грин признала, что Украина преследует христиан. Об этом пишет издание The Hill. «Вивек Рамасвами повторил тезис Путина о нацистах на Украине во время президентских дебатов. Тейлор Грин также заявила, что Украина преследует христиан», — говорится в материале. Там добавили, что американские политики правого толка неоднократно поддерживали позиции Владимира Путина. Однако этот феномен не привязан только к правым политикам. Представители левых также согласны с российским президентом, утверждая, что американская помощь Украине в основном направлена не на помощь стране, а на поддержку неонацистов, заключили в материале. Еще в 2022 году стало известно, что некоторые американские граждане, как левые, так и правые, защищают позицию Владимира Путина по Украине и призывают власти США не вмешиваться в украинский конфликт. Такер Карлсон критиковал отправку вооружений Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону многие американские политики поддержали заявления российского лидера. Так, например, экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил о фактах наличия нацистов на Украине, а член палаты представителей Тейлор Грин признала, что Украина преследует христиан. Об этом пишет издание The Hill. «Вивек Рамасвами повторил тезис Путина о нацистах на Украине во время президентских дебатов. Тейлор Грин также заявила, что Украина преследует христиан», — говорится в материале. Там добавили, что американские политики правого толка неоднократно поддерживали позиции Владимира Путина. Однако этот феномен не привязан только к правым политикам. Представители левых также согласны с российским президентом, утверждая, что американская помощь Украине в основном направлена не на помощь стране, а на поддержку неонацистов, заключили в материале. Еще в 2022 году стало известно, что некоторые американские граждане, как левые, так и правые, защищают позицию Владимира Путина по Украине и призывают власти США не вмешиваться в украинский конфликт. Такер Карлсон критиковал отправку вооружений Киеву.