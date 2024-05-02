The Hill: американские политики встали на сторону Путина после интервью Карлсону

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Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин, Карлсон Такер
Американские политики поддержали тезисы Владимира Путина из интервью Такеру Карлсону, пишет The Hill Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

После интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону многие американские политики поддержали заявления российского лидера. Так, например, экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил о фактах наличия нацистов на Украине, а член палаты представителей Тейлор Грин признала, что Украина преследует христиан. Об этом пишет издание The Hill.

«Вивек Рамасвами повторил тезис Путина о нацистах на Украине во время президентских дебатов. Тейлор Грин также заявила, что Украина преследует христиан», — говорится в материале. Там добавили, что американские политики правого толка неоднократно поддерживали позиции Владимира Путина.

Однако этот феномен не привязан только к правым политикам. Представители левых также согласны с российским президентом, утверждая, что американская помощь Украине в основном направлена не на помощь стране, а на поддержку неонацистов, заключили в материале.

Еще в 2022 году стало известно, что некоторые американские граждане, как левые, так и правые, защищают позицию Владимира Путина по Украине и призывают власти США не вмешиваться в украинский конфликт. Такер Карлсон критиковал отправку вооружений Киеву.

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После интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону многие американские политики поддержали заявления российского лидера. Так, например, экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил о фактах наличия нацистов на Украине, а член палаты представителей Тейлор Грин признала, что Украина преследует христиан. Об этом пишет издание The Hill. «Вивек Рамасвами повторил тезис Путина о нацистах на Украине во время президентских дебатов. Тейлор Грин также заявила, что Украина преследует христиан», — говорится в материале. Там добавили, что американские политики правого толка неоднократно поддерживали позиции Владимира Путина. Однако этот феномен не привязан только к правым политикам. Представители левых также согласны с российским президентом, утверждая, что американская помощь Украине в основном направлена не на помощь стране, а на поддержку неонацистов, заключили в материале. Еще в 2022 году стало известно, что некоторые американские граждане, как левые, так и правые, защищают позицию Владимира Путина по Украине и призывают власти США не вмешиваться в украинский конфликт. Такер Карлсон критиковал отправку вооружений Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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