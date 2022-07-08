Foreign Policy: Путин нашел союзников в США

08 июля 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Многие американцы вне зависимости от политических предпочтений просят США не вмешиваться в ситуацию на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Хотя большая часть американской общественности во главе с президентом США Джо Байденом поддержала Украину, многие граждане, как левых, так и правых политических взглядов, бросились защищать президента России Владимира Путина и призвали Соединенные Штаты не вмешиваться в ситуацию на Украине. Об этом пишет Foreign Policy. Например, Такер Карлсон, лицо Fox News и ведущий самого популярного шоу на кабельных новостях в Америке, уже несколько месяцев излагает лояльные России мысли. Некоторые деятели правых взглядов выступают против отправки на Украину тяжелого вооружения. «Светило американских левых интеллектуалов Ноам Хомский назвал бывшего президента США Дональда Трампа образцом уравновешенной геополитической государственной мудрости за свое противодействие вооружению Украины. Левые источники, такие как Jacobin, New Left Review и Democracy Now, придерживаются линии партии, которая возлагает вину за конфликт на Украине на расширение НАТО и выступает против военной помощи Украине», — пишет издание. В то же время среди населения США критике подвергается политика президента Украины Владимира Зеленского. Мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и оказания поддержки Киеву, ранее сообщало Politico. Во время последнего визита на Украину президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали в оперативной поставке оружия Владимиру Зеленскому. На Западе также постепенно снижается интерес к боевым действиям на Украине. Из-за этого Киев боится остаться без помощи. Украинский лидер призвал политиков работать над возвращением заинтересованности к этой теме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Хотя большая часть американской общественности во главе с президентом США Джо Байденом поддержала Украину, многие граждане, как левых, так и правых политических взглядов, бросились защищать президента России Владимира Путина и призвали Соединенные Штаты не вмешиваться в ситуацию на Украине. Об этом пишет Foreign Policy. Например, Такер Карлсон, лицо Fox News и ведущий самого популярного шоу на кабельных новостях в Америке, уже несколько месяцев излагает лояльные России мысли. Некоторые деятели правых взглядов выступают против отправки на Украину тяжелого вооружения. «Светило американских левых интеллектуалов Ноам Хомский назвал бывшего президента США Дональда Трампа образцом уравновешенной геополитической государственной мудрости за свое противодействие вооружению Украины. Левые источники, такие как Jacobin, New Left Review и Democracy Now, придерживаются линии партии, которая возлагает вину за конфликт на Украине на расширение НАТО и выступает против военной помощи Украине», — пишет издание. В то же время среди населения США критике подвергается политика президента Украины Владимира Зеленского. Мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и оказания поддержки Киеву, ранее сообщало Politico. Во время последнего визита на Украину президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали в оперативной поставке оружия Владимиру Зеленскому. На Западе также постепенно снижается интерес к боевым действиям на Украине. Из-за этого Киев боится остаться без помощи. Украинский лидер призвал политиков работать над возвращением заинтересованности к этой теме.