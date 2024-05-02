Как запрет Украины на съемки из Космоса повлияют на ход СВО

Военный обозреватель Шурыгин: у РФ есть свои спутники для съемки Украины

03 мая 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Запретом на спутниковые снимки Украина создает видимость «защиты информации», заявил Владислав Шурыгин Фото: spacePD/pickupimage новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России есть собственные спутники для съемок территории Украины, плюс необходимые фотографии всегда можно купить. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, публицист и обозреватель Владислав Шурыгин. Так он прокомментировал планы Киева запретить съемки Украины со спутников. Представители Минобороны Украины провели встречу с руководителями одной из мировых компаний, которые, в частности, занимаются космической съемкой. Название компании не разглашается. В ходе переговоров стороны пришли к соглашению подписать договор об ограничении спутниковой съемки территории Украины, чтобы снимки не могли использовать российские военные. «Если Украина договорится об ограничении космических снимков на территории своей страны, это ни на что не повлияет. Первая причина связана с тем, что у нас есть своя спутниковая группировка. А вторая заключается в том, что фирмы, которые ведут спутниковую съемку, продают фотографии, и они доступны в большом количестве. Поэтому договоренность Украины с какой-то компанией не сделает ровным счетом ничего для их продвижения в зоне СВО. Это просто такой украинский пиар, когда они пытаются хотя бы чем-то показать, что борются с нашими воздушными ударами. Киевский режим пытается сделать вид, что они лучше будут отражать атаки с помощью защиты информации», — заверил Владислав Шурыгин. Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» заявляли о запуске с космодрома Байконур спутника «Ресурс-П» №4. Он нужен для дистанционного зондирования Земли. Спутник может создавать высокодетальные изображения поверхности планеты. Он будет использоваться для мониторинга природных ресурсов, экологического контроля, поиска полезных ископаемых, а также для создания и обновления карт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У России есть собственные спутники для съемок территории Украины, плюс необходимые фотографии всегда можно купить. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, публицист и обозреватель Владислав Шурыгин. Так он прокомментировал планы Киева запретить съемки Украины со спутников. Представители Минобороны Украины провели встречу с руководителями одной из мировых компаний, которые, в частности, занимаются космической съемкой. Название компании не разглашается. В ходе переговоров стороны пришли к соглашению подписать договор об ограничении спутниковой съемки территории Украины, чтобы снимки не могли использовать российские военные. «Если Украина договорится об ограничении космических снимков на территории своей страны, это ни на что не повлияет. Первая причина связана с тем, что у нас есть своя спутниковая группировка. А вторая заключается в том, что фирмы, которые ведут спутниковую съемку, продают фотографии, и они доступны в большом количестве. Поэтому договоренность Украины с какой-то компанией не сделает ровным счетом ничего для их продвижения в зоне СВО. Это просто такой украинский пиар, когда они пытаются хотя бы чем-то показать, что борются с нашими воздушными ударами. Киевский режим пытается сделать вид, что они лучше будут отражать атаки с помощью защиты информации», — заверил Владислав Шурыгин. Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» заявляли о запуске с космодрома Байконур спутника «Ресурс-П» №4. Он нужен для дистанционного зондирования Земли. Спутник может создавать высокодетальные изображения поверхности планеты. Он будет использоваться для мониторинга природных ресурсов, экологического контроля, поиска полезных ископаемых, а также для создания и обновления карт.