Российские войска взяли важнейшую точку, которая приблизит РФ к победе: чем важно Работино

Рогов: российские войска освободили поселок Работино

30 апреля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Российские бойцы взяли под контроль Работино, сказал Владимир Рогов Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 30 апреля сообщил о взятии армией РФ села Работино — одной из самых горячих точек в зоне спецоперации. Однако военкор Александр Коц заявил, что в окрестностях населенного пункта все еще остаются очаги сопротивления ВСУ. О том, чем Работино важно для российских войск — в материале URA.RU. Сообщения о взятии населенного пункта По словам Рогова, Работино было возвращено под полный контроль сил РФ. Также «Военкоры Русской Весны» сообщили, что на северной окраине поселка было поднято российское знамя. Тем не менее корреспондент Александр Коц заявил, что в окрестностях населенного пункта все еще остаются отдельные точки сопротивления украинской армии. Чем важно Работино По словам военных экспертов, Работино имеет стратегическую важность как для российской, так и для украинской армий. Так, полковник в отставке Анатолий Матвийчук говорил, что Работино под контролем сил Киева открыло бы путь к Мелитополю, который ранее был освобожден силами России. В то же время армии РФ населенный пункт открывает дорогу на берег Днепра и вглубь Запорожской области. Также военблогер Юрий Подоляка отмечал, что контроль над Работино даст ВСУ проход к Крыму. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что Работино имеет принципиальное значение для Киева. По его словам, ВСУ начали свое наступление в июне 2023 года именно с этого участка фронта. Тогда взятие небольшого куска земли близ населенного пункта. Однако позже ВС РФ начали выбивать ВСУ с позиций, из-за чего немногочисленные успехи украинских сил при контрнаступе остались в прошлом, заявлял военный эксперт. Первое освобождение поселка О взятии Работино под контроль российских войск сообщалось еще в марте 2022 года. Однако летом 2023 года за населенный пункт начались ожесточенные бои, что привело к разрушению поселка. Тогда глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Работино «больше не существует», так как из-за битв остались лишь основы от домов. Кроме того, летом 2023 года поселок называли самой горячей точкой на запорожском направлении. Такой статус Работино сохраняло до конца октября. В начале сентября российские войска тактически ушли из населенного пункта, так как армия РФ не смогла окопаться, а оставаться на равнинной местности было нецелесообразным, говорил Балицкий, напоминает «Царьград». При этом в Минобороны РФ утверждали, что тактических изменений в положении российских войск не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 30 апреля сообщил о взятии армией РФ села Работино — одной из самых горячих точек в зоне спецоперации. Однако военкор Александр Коц заявил, что в окрестностях населенного пункта все еще остаются очаги сопротивления ВСУ. О том, чем Работино важно для российских войск — в материале URA.RU. По словам Рогова, Работино было возвращено под полный контроль сил РФ. Также «Военкоры Русской Весны» сообщили, что на северной окраине поселка было поднято российское знамя. Тем не менее корреспондент Александр Коц заявил, что в окрестностях населенного пункта все еще остаются отдельные точки сопротивления украинской армии. По словам военных экспертов, Работино имеет стратегическую важность как для российской, так и для украинской армий. Так, полковник в отставке Анатолий Матвийчук говорил, что Работино под контролем сил Киева открыло бы путь к Мелитополю, который ранее был освобожден силами России. В то же время армии РФ населенный пункт открывает дорогу на берег Днепра и вглубь Запорожской области. Также военблогер Юрий Подоляка отмечал, что контроль над Работино даст ВСУ проход к Крыму. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что Работино имеет принципиальное значение для Киева. По его словам, ВСУ начали свое наступление в июне 2023 года именно с этого участка фронта. Тогда взятие небольшого куска земли близ населенного пункта. Однако позже ВС РФ начали выбивать ВСУ с позиций, из-за чего немногочисленные успехи украинских сил при контрнаступе остались в прошлом, заявлял военный эксперт. О взятии Работино под контроль российских войск сообщалось еще в марте 2022 года. Однако летом 2023 года за населенный пункт начались ожесточенные бои, что привело к разрушению поселка. Тогда глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Работино «больше не существует», так как из-за битв остались лишь основы от домов. Кроме того, летом 2023 года поселок называли самой горячей точкой на запорожском направлении. Такой статус Работино сохраняло до конца октября. В начале сентября российские войска тактически ушли из населенного пункта, так как армия РФ не смогла окопаться, а оставаться на равнинной местности было нецелесообразным, говорил Балицкий, напоминает «Царьград». При этом в Минобороны РФ утверждали, что тактических изменений в положении российских войск не было.