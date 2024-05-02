В Совфеде объяснили, к чему приведет ввод войск Франции на Украине

Сенатор Цеков: ввод войск на Украину обернется для Франции большими потерями

02 мая 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Ввод войск на Украину обернется для Франции большими потерями, считает Сергей Цеков Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ввод войск Франции на Украину приведет к серьезным потерям для французской армии. Об этом предупредил член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков. Такое заявление сделано на фоне высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить войска в зону спецоперации. «Ввод войск станет сверхэскалацией конфликта и обернется для французской армии большими потерями», — сказал Цеков РИА Новости. Он отметил, что Макрону необходимо понять, что если Франция будет агрессивно действовать по отношению к России, то, в конце концов, она получит удар по своей территории. Ранее Макрон в интервью изданию The Economist подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Он также добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ввод войск Франции на Украину приведет к серьезным потерям для французской армии. Об этом предупредил член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков. Такое заявление сделано на фоне высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить войска в зону спецоперации. «Ввод войск станет сверхэскалацией конфликта и обернется для французской армии большими потерями», — сказал Цеков РИА Новости. Он отметил, что Макрону необходимо понять, что если Франция будет агрессивно действовать по отношению к России, то, в конце концов, она получит удар по своей территории. Ранее Макрон в интервью изданию The Economist подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Он также добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий.