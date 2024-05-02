В Совфеде объяснили, к чему приведет ввод войск Франции на Украине

Сенатор Цеков: ввод войск на Украину обернется для Франции большими потерями
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Ввод войск на Украину обернется для Франции большими потерями, считает Сергей Цеков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ввод войск Франции на Украину приведет к серьезным потерям для французской армии. Об этом предупредил член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков. Такое заявление сделано на фоне высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить войска в зону спецоперации.

«Ввод войск станет сверхэскалацией конфликта и обернется для французской армии большими потерями», — сказал Цеков РИА Новости. Он отметил, что Макрону необходимо понять, что если Франция будет агрессивно действовать по отношению к России, то, в конце концов, она получит удар по своей территории.

Ранее Макрон в интервью изданию The Economist подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Он также добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий.

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Ввод войск Франции на Украину приведет к серьезным потерям для французской армии. Об этом предупредил член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков. Такое заявление сделано на фоне высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить войска в зону спецоперации. «Ввод войск станет сверхэскалацией конфликта и обернется для французской армии большими потерями», — сказал Цеков РИА Новости. Он отметил, что Макрону необходимо понять, что если Франция будет агрессивно действовать по отношению к России, то, в конце концов, она получит удар по своей территории. Ранее Макрон в интервью изданию The Economist подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Он также добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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