В Совфеде объяснили, к чему приведет ввод войск Франции на Украине

Ввод войск Франции на Украину приведет к серьезным потерям для французской армии. Об этом предупредил член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков. Такое заявление сделано на фоне высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить войска в зону спецоперации.
«Ввод войск станет сверхэскалацией конфликта и обернется для французской армии большими потерями», — сказал Цеков РИА Новости. Он отметил, что Макрону необходимо понять, что если Франция будет агрессивно действовать по отношению к России, то, в конце концов, она получит удар по своей территории.
Ранее Макрон в интервью изданию The Economist подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Он также добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий.
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