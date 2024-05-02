02 мая 2024

Замглавы украинской разведки заявил о скором взятии Часова Яра силами ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, каска спецназ
На Украине уже не скрывают, что бойцы РФ скоро освободят логистический хаб ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России в итоге возьмут населенный пункт Часов Яр в ДНР, вопрос лишь в сроках. Об этом в интервью заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок. ВС РФ сейчас действуют как единый организм с четким планом и под единым командованием», — заявил Скибицкий британскому журналу The Economist.

Часов Яр — один из ключевых логистических хабов ВСУ. В начале апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о взятии ряда стратегических укрепрайонов ВСУ у Часова Яра, а также информировал, что украинские войска отвели личный состав с некоторых позиций на окраинах города.

Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции у города Часов Яр, заявил депутат Верховной рады Павел Костенко. Часов Яр также является городом-крепостью, с 2014 года Киев существенно укреплял его, там также много углубленных позиций, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России в итоге возьмут населенный пункт Часов Яр в ДНР, вопрос лишь в сроках. Об этом в интервью заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. «Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок. ВС РФ сейчас действуют как единый организм с четким планом и под единым командованием», — заявил Скибицкий британскому журналу The Economist. Часов Яр — один из ключевых логистических хабов ВСУ. В начале апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о взятии ряда стратегических укрепрайонов ВСУ у Часова Яра, а также информировал, что украинские войска отвели личный состав с некоторых позиций на окраинах города. Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции у города Часов Яр, заявил депутат Верховной рады Павел Костенко. Часов Яр также является городом-крепостью, с 2014 года Киев существенно укреплял его, там также много углубленных позиций, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...