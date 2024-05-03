На Госуслугах тестируют платформу, где клиенты не будут подтверждать свои данные

03 мая 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Платформа будет хранить только согласия клиентов, а не их личные данные Фото: Денис Моргунов © URA.RU На портале Госуслуг будет запущена пилотная версия платформы коммерческих соглашений (ПКС) с Центробанком и Минцифрой. Граждане смогут получать услуги от различных финансовых учреждений без дополнительного подтверждения личных данных. Об этом сообщили в ЦБ. «На базе портала Госуслуги до конца года Центробанк (ЦБ) и Минцифры с участниками финрынка начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС). Ее внедрение позволит гражданам без дополнительного подтверждения сведений о себе получать любые услуги от разных банков, МФО, страховых, брокеров, а в будущем, возможно, и магазинов, медицинских учреждений и так далее», — передает газета «Известия». Организации будут обмениваться данными о клиентах через открытые API, начиная с 2026 года, сказано в тексте. Этот процесс будет контролироваться и требовать согласия клиента. Планируется запустить пилотную версию платформы коммерческих соглашений до конца 2024 года на портале Госуслуги. Отмечается, что платформа будет хранить только согласия клиентов, а не их личные данные. Также на Госуслугах появятся электронные студенческие билеты и зачетки. Эксперимент будут проводить с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Студенты и обучающиеся из колледжей, вузов, ординаторов и аспирантов будут участвовать в добровольном пилотном проекте. Электронные документы будут дополнением к обычным, и студенты смогут выбирать, какими из них пользоваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На портале Госуслуг будет запущена пилотная версия платформы коммерческих соглашений (ПКС) с Центробанком и Минцифрой. Граждане смогут получать услуги от различных финансовых учреждений без дополнительного подтверждения личных данных. Об этом сообщили в ЦБ. «На базе портала Госуслуги до конца года Центробанк (ЦБ) и Минцифры с участниками финрынка начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС). Ее внедрение позволит гражданам без дополнительного подтверждения сведений о себе получать любые услуги от разных банков, МФО, страховых, брокеров, а в будущем, возможно, и магазинов, медицинских учреждений и так далее», — передает газета «Известия». Организации будут обмениваться данными о клиентах через открытые API, начиная с 2026 года, сказано в тексте. Этот процесс будет контролироваться и требовать согласия клиента. Планируется запустить пилотную версию платформы коммерческих соглашений до конца 2024 года на портале Госуслуги. Отмечается, что платформа будет хранить только согласия клиентов, а не их личные данные. Также на Госуслугах появятся электронные студенческие билеты и зачетки. Эксперимент будут проводить с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Студенты и обучающиеся из колледжей, вузов, ординаторов и аспирантов будут участвовать в добровольном пилотном проекте. Электронные документы будут дополнением к обычным, и студенты смогут выбирать, какими из них пользоваться.