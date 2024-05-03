В мире Украина ВС РФ уничтожили украинских диверсантов, которые планировали пересечь Днепр Минобороны: военные группировки «Днепр» уничтожили ДРГ ВСУ в Херсонской области 03 мая 2024 в 07:30 Размер текста - 17 + Армия РФ не дала ВСУ пересечь Днепр, уничтожив группу диверсантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области группировка «Днепр» уничтожила диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Во время разведки на одном из островов дельты Днепра была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, пытавшаяся окопаться. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления для удара», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости. В Минобороны РФ добавили, что в операции участвовали расчеты АГС-17 «Пламя». Перед ними стоит задача уничтожать лодки, а также пехоту ВСУ в дельте Днепра. После зачистки Крынок ВСУ пытаются снова выйти на левей берег Днепра. В начале апреля армии Украины помогла Британия. Диверсанты высадились на Тендровской косе в Херсонской области, однако сразу были уничтожены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Херсонской области группировка «Днепр» уничтожила диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Во время разведки на одном из островов дельты Днепра была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, пытавшаяся окопаться. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления для удара», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости. В Минобороны РФ добавили, что в операции участвовали расчеты АГС-17 «Пламя». Перед ними стоит задача уничтожать лодки, а также пехоту ВСУ в дельте Днепра. После зачистки Крынок ВСУ пытаются снова выйти на левей берег Днепра. В начале апреля армии Украины помогла Британия. Диверсанты высадились на Тендровской косе в Херсонской области, однако сразу были уничтожены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям