ВС РФ уничтожили украинских диверсантов, которые планировали пересечь Днепр

Минобороны: военные группировки «Днепр» уничтожили ДРГ ВСУ в Херсонской области
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Армия РФ не дала ВСУ пересечь Днепр, уничтожив группу диверсантов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области группировка «Днепр» уничтожила диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Во время разведки на одном из островов дельты Днепра была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, пытавшаяся окопаться. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления для удара», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости.

В Минобороны РФ добавили, что в операции участвовали расчеты АГС-17 «Пламя». Перед ними стоит задача уничтожать лодки, а также пехоту ВСУ в дельте Днепра.

После зачистки Крынок ВСУ пытаются снова выйти на левей берег Днепра. В начале апреля армии Украины помогла Британия. Диверсанты высадились на Тендровской косе в Херсонской области, однако сразу были уничтожены.

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В Херсонской области группировка «Днепр» уничтожила диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Во время разведки на одном из островов дельты Днепра была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, пытавшаяся окопаться. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления для удара», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости. В Минобороны РФ добавили, что в операции участвовали расчеты АГС-17 «Пламя». Перед ними стоит задача уничтожать лодки, а также пехоту ВСУ в дельте Днепра. После зачистки Крынок ВСУ пытаются снова выйти на левей берег Днепра. В начале апреля армии Украины помогла Британия. Диверсанты высадились на Тендровской косе в Херсонской области, однако сразу были уничтожены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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