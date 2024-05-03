ВС РФ уничтожили украинских диверсантов, которые планировали пересечь Днепр

В Херсонской области группировка «Днепр» уничтожила диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Во время разведки на одном из островов дельты Днепра была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, пытавшаяся окопаться. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления для удара», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости.
В Минобороны РФ добавили, что в операции участвовали расчеты АГС-17 «Пламя». Перед ними стоит задача уничтожать лодки, а также пехоту ВСУ в дельте Днепра.
После зачистки Крынок ВСУ пытаются снова выйти на левей берег Днепра. В начале апреля армии Украины помогла Британия. Диверсанты высадились на Тендровской косе в Херсонской области, однако сразу были уничтожены.
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