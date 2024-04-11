Армия и оружие ФСБ пресекла спланированную Британией высадку диверсантов в Херсонской области 11 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + Силовики предотвратили диверсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спланированная Великобританией высадка диверсантов ВСУ в Херсонской области пресечена. Об этом сообщили в ФСБ. «Пресечена спланированная Великобританией высадка диверсантов ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области», — пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. Уточняется, что десант полностью уничтожен. Кроме того, одного из солдат удалось взять в плен. Он и сообщил силовикам об участии британцев в подготовке его диверсионной группы для акций против РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спланированная Великобританией высадка диверсантов ВСУ в Херсонской области пресечена. Об этом сообщили в ФСБ. «Пресечена спланированная Великобританией высадка диверсантов ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области», — пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. Уточняется, что десант полностью уничтожен. Кроме того, одного из солдат удалось взять в плен. Он и сообщил силовикам об участии британцев в подготовке его диверсионной группы для акций против РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям