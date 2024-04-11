ФСБ пресекла спланированную Британией высадку диверсантов в Херсонской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Силовики предотвратили диверсию Фото:

Спланированная Великобританией высадка диверсантов ВСУ в Херсонской области пресечена. Об этом сообщили в ФСБ.

«Пресечена спланированная Великобританией высадка диверсантов ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области», — пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. Уточняется, что десант полностью уничтожен. Кроме того, одного из солдат удалось взять в плен. Он и сообщил силовикам об участии британцев в подготовке его диверсионной группы для акций против РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спланированная Великобританией высадка диверсантов ВСУ в Херсонской области пресечена. Об этом сообщили в ФСБ. «Пресечена спланированная Великобританией высадка диверсантов ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области», — пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. Уточняется, что десант полностью уничтожен. Кроме того, одного из солдат удалось взять в плен. Он и сообщил силовикам об участии британцев в подготовке его диверсионной группы для акций против РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...