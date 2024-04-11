ФСБ пресекла спланированную Британией высадку диверсантов в Херсонской области

Силовики предотвратили диверсию
Спланированная Великобританией высадка диверсантов ВСУ в Херсонской области пресечена. Об этом сообщили в ФСБ.
«Пресечена спланированная Великобританией высадка диверсантов ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области», — пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. Уточняется, что десант полностью уничтожен. Кроме того, одного из солдат удалось взять в плен. Он и сообщил силовикам об участии британцев в подготовке его диверсионной группы для акций против РФ.
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