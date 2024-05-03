Тюменцы получат новый способ добраться до Екатеринбурга

Тюмень и Екатеринбург свяжет новый автобусный маршрут
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, пассажиры в ожидании, автовокзал тюмень
Рейс будет курсировать между автовокзалами Тюмени и Екатеринбурга Фото:

Тюменцам дадут новый способ добраться до Екатеринбурга. Автовокзал запускает еще один прямой автобусный рейс между двумя городами, сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области.

«Тюменский автовокзал запускает новый рейс до Екатеринбурга. С 8 мая начинает движение межобластной маршрут №5232 „Тюмень АВ — Екатеринбург АВ“ с отправлением из тюменского автовокзала в 05:35», — говорится в сообщении.

Известно, что автобус будет ходить по понедельникам, четвергам, пятницам и в выходные. Стоимость билета составит 1657 рублей для взрослых и 829 рублей для детей до 12 лет. Провоз багажа будет стоить 331 рубль. Сообщается, что ранее уехать в Екатеринбург из Тюмени можно было дважды в сутки, в 17:11 и 22:30.

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Тюменцам дадут новый способ добраться до Екатеринбурга. Автовокзал запускает еще один прямой автобусный рейс между двумя городами, сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области. «Тюменский автовокзал запускает новый рейс до Екатеринбурга. С 8 мая начинает движение межобластной маршрут №5232 „Тюмень АВ — Екатеринбург АВ“ с отправлением из тюменского автовокзала в 05:35», — говорится в сообщении. Известно, что автобус будет ходить по понедельникам, четвергам, пятницам и в выходные. Стоимость билета составит 1657 рублей для взрослых и 829 рублей для детей до 12 лет. Провоз багажа будет стоить 331 рубль. Сообщается, что ранее уехать в Екатеринбург из Тюмени можно было дважды в сутки, в 17:11 и 22:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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