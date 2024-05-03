Тюменцы получат новый способ добраться до Екатеринбурга

Тюмень и Екатеринбург свяжет новый автобусный маршрут

03 мая 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Рейс будет курсировать между автовокзалами Тюмени и Екатеринбурга Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцам дадут новый способ добраться до Екатеринбурга. Автовокзал запускает еще один прямой автобусный рейс между двумя городами, сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области. «Тюменский автовокзал запускает новый рейс до Екатеринбурга. С 8 мая начинает движение межобластной маршрут №5232 „Тюмень АВ — Екатеринбург АВ“ с отправлением из тюменского автовокзала в 05:35», — говорится в сообщении. Известно, что автобус будет ходить по понедельникам, четвергам, пятницам и в выходные. Стоимость билета составит 1657 рублей для взрослых и 829 рублей для детей до 12 лет. Провоз багажа будет стоить 331 рубль. Сообщается, что ранее уехать в Екатеринбург из Тюмени можно было дважды в сутки, в 17:11 и 22:30. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцам дадут новый способ добраться до Екатеринбурга. Автовокзал запускает еще один прямой автобусный рейс между двумя городами, сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области. «Тюменский автовокзал запускает новый рейс до Екатеринбурга. С 8 мая начинает движение межобластной маршрут №5232 „Тюмень АВ — Екатеринбург АВ“ с отправлением из тюменского автовокзала в 05:35», — говорится в сообщении. Известно, что автобус будет ходить по понедельникам, четвергам, пятницам и в выходные. Стоимость билета составит 1657 рублей для взрослых и 829 рублей для детей до 12 лет. Провоз багажа будет стоить 331 рубль. Сообщается, что ранее уехать в Екатеринбург из Тюмени можно было дважды в сутки, в 17:11 и 22:30.