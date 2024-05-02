Юноша, едва не зарезавший отца, получил год условно в ЯНАО

03 мая 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Осужденному назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямальском районе суд признал виновным юношу, который ранил ножом отца, защищая мать. Ему назначено наказание — год условного лишения свободы. Об этом сообщает следственное управление округа. «В Ямальском районе юноша признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью отцу. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы», — говорится в сообщении telegram-канала Су СК по ЯНАО. Ранее сообщалось, что в селе Яр-Сале Ямальского района подросток ранил отца ножом. Ссора между выпившими родственниками началась поле того, как мать пожаловалась сыну на поведение супруга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямальском районе суд признал виновным юношу, который ранил ножом отца, защищая мать. Ему назначено наказание — год условного лишения свободы. Об этом сообщает следственное управление округа. «В Ямальском районе юноша признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью отцу. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы», — говорится в сообщении telegram-канала Су СК по ЯНАО. Ранее сообщалось, что в селе Яр-Сале Ямальского района подросток ранил отца ножом. Ссора между выпившими родственниками началась поле того, как мать пожаловалась сыну на поведение супруга.