02 мая 2024

Юноша, едва не зарезавший отца, получил год условно в ЯНАО

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Осужденному назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы Фото:

В Ямальском районе суд признал виновным юношу, который ранил ножом отца, защищая мать. Ему назначено наказание — год условного лишения свободы. Об этом сообщает следственное управление округа.

«В Ямальском районе юноша признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью отцу. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы», — говорится в сообщении telegram-канала Су СК по ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в селе Яр-Сале Ямальского района подросток ранил отца ножом. Ссора между выпившими родственниками началась поле того, как мать пожаловалась сыну на поведение супруга.

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В Ямальском районе суд признал виновным юношу, который ранил ножом отца, защищая мать. Ему назначено наказание — год условного лишения свободы. Об этом сообщает следственное управление округа. «В Ямальском районе юноша признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью отцу. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы», — говорится в сообщении telegram-канала Су СК по ЯНАО. Ранее сообщалось, что в селе Яр-Сале Ямальского района подросток ранил отца ножом. Ссора между выпившими родственниками началась поле того, как мать пожаловалась сыну на поведение супруга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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