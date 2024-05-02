Юноша, едва не зарезавший отца, получил год условно в ЯНАО

В Ямальском районе суд признал виновным юношу, который ранил ножом отца, защищая мать. Ему назначено наказание — год условного лишения свободы. Об этом сообщает следственное управление округа.
«В Ямальском районе юноша признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью отцу. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы», — говорится в сообщении telegram-канала Су СК по ЯНАО.
Ранее сообщалось, что в селе Яр-Сале Ямальского района подросток ранил отца ножом. Ссора между выпившими родственниками началась поле того, как мать пожаловалась сыну на поведение супруга.
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В Ямальском районе суд признал виновным юношу, который ранил ножом отца, защищая мать. Ему назначено наказание — год условного лишения свободы. Об этом сообщает следственное управление округа. «В Ямальском районе юноша признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью отцу. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы», — говорится в сообщении telegram-канала Су СК по ЯНАО. Ранее сообщалось, что в селе Яр-Сале Ямальского района подросток ранил отца ножом. Ссора между выпившими родственниками началась поле того, как мать пожаловалась сыну на поведение супруга.