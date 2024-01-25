В ЯНАО 15-летнего подростка будут судить за нападение на отца

26 января 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Конфликт между сыном и отцом произошел в селе Яр-Сале Ямальского района Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В селе Яр-Сале Ямальского района подросток ранил отца ножом. Ссора между выпившими родственниками началась поле того, как мать пожаловалась сыну на поведение супруга. Обвинительное заключение по делу направлено в суд, сообщают в Следственном управлении округа СК России. «По данным следствия, 29 октября 2023 года в селе Яр-Сале Ямальского района в ходе распития спиртного между супругами возник конфликт. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила по телефону своему сыну 2008 года рождения с тем, чтобы тот защитил ее от пьяного отца. Юноша, вернувшись с прогулки в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с родителем и нанес ему кухонным ножом удары в область живота и бедра. Потерпевшего госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного комитета. Юноша обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Обвинительное заключение направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали мужчину, который пришел в гости и в ходе конфликта с хозяином квартиры смертельно ранил его в живот. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В селе Яр-Сале Ямальского района подросток ранил отца ножом. Ссора между выпившими родственниками началась поле того, как мать пожаловалась сыну на поведение супруга. Обвинительное заключение по делу направлено в суд, сообщают в Следственном управлении округа СК России. «По данным следствия, 29 октября 2023 года в селе Яр-Сале Ямальского района в ходе распития спиртного между супругами возник конфликт. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила по телефону своему сыну 2008 года рождения с тем, чтобы тот защитил ее от пьяного отца. Юноша, вернувшись с прогулки в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с родителем и нанес ему кухонным ножом удары в область живота и бедра. Потерпевшего госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного комитета. Юноша обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Обвинительное заключение направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали мужчину, который пришел в гости и в ходе конфликта с хозяином квартиры смертельно ранил его в живот. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».