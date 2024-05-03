Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области. Фото

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В результате удара беспилотника пострадал один человек, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Автобус с мирными гражданами попал под удар беспилотника ВСУ в Белгородской области. Пострадал один человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Уточняется, что в автобусе находились три человека.

По словам губернатора, один человек пострадал, ему оказывают помощь. У пострадавшего диагностированы баротравма и ушиб правой руки.

Ранее Гладков сообщал, что за все время проведения СВО на Украине в Белгородской области погибли 120 мирных жителей в результате атак ВСУ. Еще более 650 получили ранения, добавил он.

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Автобус с мирными гражданами попал под удар беспилотника ВСУ в Белгородской области. Пострадал один человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Уточняется, что в автобусе находились три человека. По словам губернатора, один человек пострадал, ему оказывают помощь. У пострадавшего диагностированы баротравма и ушиб правой руки. Ранее Гладков сообщал, что за все время проведения СВО на Украине в Белгородской области погибли 120 мирных жителей в результате атак ВСУ. Еще более 650 получили ранения, добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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