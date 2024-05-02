В Тюмени больше чем на месяц перекроют движение на крупной улице. Фото

На трех участках улицы Максима Горького в Тюмени перекроют движение для ремонта

03 мая 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Перекрытие связано с ремонтом тепловых магистралей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени три участка улицы Максима Горького перекроют для движения из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба городской администрации. «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепломагистрали планируется прекращение движение транспортных средств на трех участках автомобильных дорог. Все три участка расположены на улице Максима Горького», — говорится в сообщении. Первым закроют участок в районе дома №39 на стыке с улицей 30 лет ВЛКСМ. Здесь работы будут вести с 12 мая до 24 июня. С 15 мая до 17 июня перекроют проезд от дома №41 до дома №49. А с 7 по 10 июня для движения будет недоступен еще один участок в районе дома №39. Для объезда предлагают пользоваться улицами 50 лет октября и Индустриальной. Администрация города Тюмени Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени три участка улицы Максима Горького перекроют для движения из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба городской администрации. «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепломагистрали планируется прекращение движение транспортных средств на трех участках автомобильных дорог. Все три участка расположены на улице Максима Горького», — говорится в сообщении. Первым закроют участок в районе дома №39 на стыке с улицей 30 лет ВЛКСМ. Здесь работы будут вести с 12 мая до 24 июня. С 15 мая до 17 июня перекроют проезд от дома №41 до дома №49. А с 7 по 10 июня для движения будет недоступен еще один участок в районе дома №39. Для объезда предлагают пользоваться улицами 50 лет октября и Индустриальной.