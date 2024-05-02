02 мая 2024

В Тюмени больше чем на месяц перекроют движение на крупной улице. Фото

На трех участках улицы Максима Горького в Тюмени перекроют движение для ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, дорожные знаки, проезд запрещен, знак кирпич
Перекрытие связано с ремонтом тепловых магистралей Фото:

В Тюмени три участка улицы Максима Горького перекроют для движения из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба городской администрации.

«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепломагистрали планируется прекращение движение транспортных средств на трех участках автомобильных дорог. Все три участка расположены на улице Максима Горького», — говорится в сообщении.

Первым закроют участок в районе дома №39 на стыке с улицей 30 лет ВЛКСМ. Здесь работы будут вести с 12 мая до 24 июня. С 15 мая до 17 июня перекроют проезд от дома №41 до дома №49. А с 7 по 10 июня для движения будет недоступен еще один участок в районе дома №39. Для объезда предлагают пользоваться улицами 50 лет октября и Индустриальной.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени три участка улицы Максима Горького перекроют для движения из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба городской администрации. «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепломагистрали планируется прекращение движение транспортных средств на трех участках автомобильных дорог. Все три участка расположены на улице Максима Горького», — говорится в сообщении. Первым закроют участок в районе дома №39 на стыке с улицей 30 лет ВЛКСМ. Здесь работы будут вести с 12 мая до 24 июня. С 15 мая до 17 июня перекроют проезд от дома №41 до дома №49. А с 7 по 10 июня для движения будет недоступен еще один участок в районе дома №39. Для объезда предлагают пользоваться улицами 50 лет октября и Индустриальной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...