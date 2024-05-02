Курганцы по-новому начнут платить деньги за капремонт после протеста прокурора

03 мая 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Депутаты внесли изменения в закон о капремонте из-за протеста прокурора Андрея Назарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области после протеста прокурора Андрея Назарова депутаты изменили сроки начала уплаты денег за капремонт для жителей региона. Теперь курганцы начнут платить за капремонт через пять лет не с момента сдачи дома, а с момента включения его в программу капремонта. Решение было принято на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Раньше не был обговорен момент: через какой срок после введения в эксплуатацию жители многоквартирных домов начнут вносить взносы за капремонт. В законе есть оговорка: пять лет, но не было урегулировано, когда этот момент начинается. Сегодня мы приняли решение, что отсчет начинается с момента включения дома в региональную программу капремонта», — объяснил URA.RU депутат Евгений Кафеев. В своем протесте прокурор объяснил, что на федеральном уровне эти изменения были приняты уже в конце прошлого года, и потребовал также изменить и региональный закон. Также изменения помогут не платить раньше срока жильцам, у которых дома строятся поэтапно. Депутаты согласились с протестом и приняли изменения в закон в этот же день. Ранее стало известно, что первым в ремонтную программу управляющей компании «Прометей» в Кургане вошел дом по улице Машиностроителей, 11. Он является одним из самых проблемных у управкомпании мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области после протеста прокурора Андрея Назарова депутаты изменили сроки начала уплаты денег за капремонт для жителей региона. Теперь курганцы начнут платить за капремонт через пять лет не с момента сдачи дома, а с момента включения его в программу капремонта. Решение было принято на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Раньше не был обговорен момент: через какой срок после введения в эксплуатацию жители многоквартирных домов начнут вносить взносы за капремонт. В законе есть оговорка: пять лет, но не было урегулировано, когда этот момент начинается. Сегодня мы приняли решение, что отсчет начинается с момента включения дома в региональную программу капремонта», — объяснил URA.RU депутат Евгений Кафеев. В своем протесте прокурор объяснил, что на федеральном уровне эти изменения были приняты уже в конце прошлого года, и потребовал также изменить и региональный закон. Также изменения помогут не платить раньше срока жильцам, у которых дома строятся поэтапно. Депутаты согласились с протестом и приняли изменения в закон в этот же день. Ранее стало известно, что первым в ремонтную программу управляющей компании «Прометей» в Кургане вошел дом по улице Машиностроителей, 11. Он является одним из самых проблемных у управкомпании мэрии.