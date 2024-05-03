В Кремле назвали новое заявление Макрона важным и опасным

03 мая 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

В Кремле назвали опасным новое заявление французского лидера Эммануэля Макрона Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле назвали важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж может направить свои войска на Украину, если об этом будет просьба со стороны Киева. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, речь идет о возможной прямой вовлеченности Франции в конфликт. «Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности в конфликт вокруг Украины на земле. Мы внимательно наблюдаем и будем наблюдать. Спецоперация продолжается до достижения поставленных целей», — заявил Песков. Франция могла бы отправить войска на Украину в случае, если российская армия прорвала бы линию фронта и если бы поступила просьба от Киева, заявил Эммануэль Макрон в интервью The Economist. Он также добавил, что ЕС продолжит поддерживать Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле назвали важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж может направить свои войска на Украину, если об этом будет просьба со стороны Киева. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, речь идет о возможной прямой вовлеченности Франции в конфликт. «Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности в конфликт вокруг Украины на земле. Мы внимательно наблюдаем и будем наблюдать. Спецоперация продолжается до достижения поставленных целей», — заявил Песков. Франция могла бы отправить войска на Украину в случае, если российская армия прорвала бы линию фронта и если бы поступила просьба от Киева, заявил Эммануэль Макрон в интервью The Economist. Он также добавил, что ЕС продолжит поддерживать Украину.