В пермской аномальной зоне продают бывшие коровники застройщика-банкрота

В пермском селе Молебка за 7,2 млн рублей продается сельхозкомплекс «Треста №14»

03 мая 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Предприятие занималось разведением молочного крупного рогатого скота Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В селе Молебка Пермского края выставлен на продажу сельскохозяйственный комплекс. Стоимость актива составляет 7,2 млн рублей. В эту цену входят здания коровников, складские помещения, ангары и земельный участок. «Продается сельскохозяйственный комплекс с земельным участком в селе Молебка Пермского края. В эксплуатации был недолго. На участке три ангара, огорожен забором по всему периметру. Есть три корпуса. Здания в отличном состоянии. Все в собственности. Цена — 7,2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. По данным СБИС, по указанному в объявлении адресу зарегистрировано ООО «Асовское», основными видами деятельности которого указаны разведение молочного крупного рогатого скота и производство молока. Предприятие находится в процессе ликвидации. Учредителем является признанный в 2021 году банкротом застройщик «Трест №14». Данный сельхозактив был создан в 2014 году для производства мясных продуктов для сотрудников треста. Село Молебка Пермского края расположено поблизости от молебского треугольника, известного также как аномальная «Зона-М». Это место на протяжении десятков лет привлекает к себе туристов и уфологов. Считается, что в аномальной зоне неоднократно появлялись НЛО. В честь этой легенды в селе установлен памятник инопланетянину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Молебка Пермского края выставлен на продажу сельскохозяйственный комплекс. Стоимость актива составляет 7,2 млн рублей. В эту цену входят здания коровников, складские помещения, ангары и земельный участок. «Продается сельскохозяйственный комплекс с земельным участком в селе Молебка Пермского края. В эксплуатации был недолго. На участке три ангара, огорожен забором по всему периметру. Есть три корпуса. Здания в отличном состоянии. Все в собственности. Цена — 7,2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. По данным СБИС, по указанному в объявлении адресу зарегистрировано ООО «Асовское», основными видами деятельности которого указаны разведение молочного крупного рогатого скота и производство молока. Предприятие находится в процессе ликвидации. Учредителем является признанный в 2021 году банкротом застройщик «Трест №14». Данный сельхозактив был создан в 2014 году для производства мясных продуктов для сотрудников треста. Село Молебка Пермского края расположено поблизости от молебского треугольника, известного также как аномальная «Зона-М». Это место на протяжении десятков лет привлекает к себе туристов и уфологов. Считается, что в аномальной зоне неоднократно появлялись НЛО. В честь этой легенды в селе установлен памятник инопланетянину.