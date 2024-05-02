02 мая 2024

В пермской аномальной зоне продают бывшие коровники застройщика-банкрота

В пермском селе Молебка за 7,2 млн рублей продается сельхозкомплекс «Треста №14»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , коровы, ферма
Предприятие занималось разведением молочного крупного рогатого скота Фото:

В селе Молебка Пермского края выставлен на продажу сельскохозяйственный комплекс. Стоимость актива составляет 7,2 млн рублей. В эту цену входят здания коровников, складские помещения, ангары и земельный участок.

«Продается сельскохозяйственный комплекс с земельным участком в селе Молебка Пермского края. В эксплуатации был недолго. На участке три ангара, огорожен забором по всему периметру. Есть три корпуса. Здания в отличном состоянии. Все в собственности. Цена — 7,2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

По данным СБИС, по указанному в объявлении адресу зарегистрировано ООО «Асовское», основными видами деятельности которого указаны разведение молочного крупного рогатого скота и производство молока. Предприятие находится в процессе ликвидации. Учредителем является признанный в 2021 году банкротом застройщик «Трест №14». Данный сельхозактив был создан в 2014 году для производства мясных продуктов для сотрудников треста.

Село Молебка Пермского края расположено поблизости от молебского треугольника, известного также как аномальная «Зона-М». Это место на протяжении десятков лет привлекает к себе туристов и уфологов. Считается, что в аномальной зоне неоднократно появлялись НЛО. В честь этой легенды в селе установлен памятник инопланетянину.

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В селе Молебка Пермского края выставлен на продажу сельскохозяйственный комплекс. Стоимость актива составляет 7,2 млн рублей. В эту цену входят здания коровников, складские помещения, ангары и земельный участок. «Продается сельскохозяйственный комплекс с земельным участком в селе Молебка Пермского края. В эксплуатации был недолго. На участке три ангара, огорожен забором по всему периметру. Есть три корпуса. Здания в отличном состоянии. Все в собственности. Цена — 7,2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. По данным СБИС, по указанному в объявлении адресу зарегистрировано ООО «Асовское», основными видами деятельности которого указаны разведение молочного крупного рогатого скота и производство молока. Предприятие находится в процессе ликвидации. Учредителем является признанный в 2021 году банкротом застройщик «Трест №14». Данный сельхозактив был создан в 2014 году для производства мясных продуктов для сотрудников треста. Село Молебка Пермского края расположено поблизости от молебского треугольника, известного также как аномальная «Зона-М». Это место на протяжении десятков лет привлекает к себе туристов и уфологов. Считается, что в аномальной зоне неоднократно появлялись НЛО. В честь этой легенды в селе установлен памятник инопланетянину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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