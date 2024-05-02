02 мая 2024

В Перми банду осудили за проведение фиктивных экзаменов для мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор диверсанту Узялло в областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, судья, суд
За фиктивные экзамены суд отправил пермяков в колонию Фото:

Трое жителей Перми обеспечивали мигрантов поддельными сертификатами о сдаче экзаменов по русскому языку. Это позволило десяткам иностранцев встать на учет и работать в России. Преступную группу разоблачили, а суд отправил двух ее участников в колонию.

«Соучастники, вопреки требованиям закона о знании русского языка, изготавливали фиктивные документы о результатах сдачи соответствующего экзамена. С использованием поддельных сертификатов на миграционный учет в Перми было поставлено не менее 54 иностранных граждан», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Двух мужчин суд отправил в колонию на четыре года, а женщине дал условный срок в три года. Все они оштрафованы на суммы от 200 до 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что по обвинению в незаконной помощи мигрантам в Перми задержали предпринимателя и сотрудницу вуза. В середине апреля Минобрнауки РФ объявило об увольнении Натальи Трухановской с поста ректора Института русского языка имени А.С. Пушкина. Официальной причиной стали проблемы с контролем за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан.

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Трое жителей Перми обеспечивали мигрантов поддельными сертификатами о сдаче экзаменов по русскому языку. Это позволило десяткам иностранцев встать на учет и работать в России. Преступную группу разоблачили, а суд отправил двух ее участников в колонию. «Соучастники, вопреки требованиям закона о знании русского языка, изготавливали фиктивные документы о результатах сдачи соответствующего экзамена. С использованием поддельных сертификатов на миграционный учет в Перми было поставлено не менее 54 иностранных граждан», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Двух мужчин суд отправил в колонию на четыре года, а женщине дал условный срок в три года. Все они оштрафованы на суммы от 200 до 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что по обвинению в незаконной помощи мигрантам в Перми задержали предпринимателя и сотрудницу вуза. В середине апреля Минобрнауки РФ объявило об увольнении Натальи Трухановской с поста ректора Института русского языка имени А.С. Пушкина. Официальной причиной стали проблемы с контролем за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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