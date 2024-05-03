Шойгу: армия РФ с начала года освободила 547 квадратных километров в зоне СВО

03 мая 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу отметил, что ВС РФ освободили три населенных пункта за две недели Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России с января 2024 года взяли под контроль 547 квадратных километров в зоне спецоперации. За последние две недели освобождены три населенных пункта на донецком направлении. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. «С начала года российские военные взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны. За последние две недели ВС РФ освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Шойгу также добавил, что ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли. Теперь Украина теряет каждый день по тысяче военных. По последним данным, с начала 2024 года ВСУ потеряли 111 тысяч солдат и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России с января 2024 года взяли под контроль 547 квадратных километров в зоне спецоперации. За последние две недели освобождены три населенных пункта на донецком направлении. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. «С начала года российские военные взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны. За последние две недели ВС РФ освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Шойгу также добавил, что ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли. Теперь Украина теряет каждый день по тысяче военных. По последним данным, с начала 2024 года ВСУ потеряли 111 тысяч солдат и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.