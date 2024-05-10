Страховщики: за столкновение с самокатом можно получить до 300 тысяч рублей

10 мая 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Владельцы самокатов слишком рискованные клиенты для страховых компаний, сказала Елена Копышева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При травме или порче имущества из-за столкновения с самокатом можно получить до 300 тысяч рублей, если оформить страховку. Об этом URA.RU рассказал директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра. Сколько можно получить по страховке Новость по теме В Госдуме придумали, как запретить детям кататься на самокатах «Такие продукты существуют на рынке и спрос на них стабильный. В основном это страхование клиентов кикшеринга от несчастных случаев и страхование их гражданской ответственности. Если они причинили вред здоровью или нанесли ущерб имуществу, выплату компенсации пострадавшим возьмет на себя страховая компания. Сумма зависит от тяжести травмы или стоимости поврежденного имущества», — сказал Артем Искра. по нанесенному ущербу здоровья пользователя самоката можно получить от 100 000 до 500 000 рублей,

до 100 000 рублей — по ущербу имуществу,

до 300 000 рублей — компенсация пострадавшим по вине пользователя кикшеринга. Сколько стоит страховка Пользователям, которые берут самокат напрокат, предлагают оформить страховку, сообщил директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения», аттестованный специалист по системе оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS, участник ISOCARP (Международное общество городских и региональных планировщиков), участник рабочей группы Общественной палаты РФ по поправкам в ПДД Алексей Смирнов. «В программах кикшеринга страховые полисы, как правило, размещаются в приложениях для аренды. Можно самостоятельно выбрать, пользоваться данной опцией или нет. В „МТС Юрент“ — 15 рублей за поездку, если есть подписка. Гражданскую ответственность и здоровье пользователей у них страхует „Ингосстрах“. В Whoosh страховка стоит 45-49 рублей. Они добавляют в пакет еще страховку имущества, что очень важно», — отметил собеседник URA.RU. Новость по теме В России появится технология, отключающая электросамокаты при поездках вдвоем Основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов объяснил, что личный самокат тоже можно застраховать. «На рынке существуют различные варианты страхования электросамокатов: и страховки от конкретных рисков, и полные, предусматривающие все нюансы. Полисы могут быть предназначены как для владельцев транспортных средств, так и для третьих лиц, пострадавших в результате ДТП с участием электросамоката», — подчеркнул эксперт. Он рекомендовал включить в полис все возможные риски, связанные с самокатом. «Страховые компании предлагают полисы стоимостью от 7 до 15 тысяч рублей. Кража, угон транспорта, его повреждение, причинение вреда здоровью, нанесенный пешеходам ущерб — все эти риски полис предусматривает. Чтобы чувствовать себя более подготовленным к непредвиденным обстоятельствам, можно включить в полис компенсацию в случае поломки электросамоката из-за короткого замыкания», — добавил специалист. Что может пойти не так Страховой агент «РЕСО-Гарантия» Елена Копышева предупредила, что владельцам самокатов могут отказать в страховании из-за высоких рисков. «В прошлом году в Госдуму вносилось предложение о введении ОСАГО для самокатчиков, но на сегодняшний день это не реализовано. Человек, который пользуется самокатом, конечно, может попробовать застраховать свою гражданскую ответственность, но вряд ли страховщики пойдут на такое. Дело в том, что самокатчики хотят дешево купить что-нибудь вроде ОСАГО, только для самокатов. Они очень рискованно ездят, часто получают травмы, то есть не самые желанные клиенты для страховой компании», — заключила собеседница агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При травме или порче имущества из-за столкновения с самокатом можно получить до 300 тысяч рублей, если оформить страховку. Об этом URA.RU рассказал директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра. «Такие продукты существуют на рынке и спрос на них стабильный. В основном это страхование клиентов кикшеринга от несчастных случаев и страхование их гражданской ответственности. Если они причинили вред здоровью или нанесли ущерб имуществу, выплату компенсации пострадавшим возьмет на себя страховая компания. Сумма зависит от тяжести травмы или стоимости поврежденного имущества», — сказал Артем Искра. Пользователям, которые берут самокат напрокат, предлагают оформить страховку, сообщил директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения», аттестованный специалист по системе оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS, участник ISOCARP (Международное общество городских и региональных планировщиков), участник рабочей группы Общественной палаты РФ по поправкам в ПДД Алексей Смирнов. «В программах кикшеринга страховые полисы, как правило, размещаются в приложениях для аренды. Можно самостоятельно выбрать, пользоваться данной опцией или нет. В „МТС Юрент“ — 15 рублей за поездку, если есть подписка. Гражданскую ответственность и здоровье пользователей у них страхует „Ингосстрах“. В Whoosh страховка стоит 45-49 рублей. Они добавляют в пакет еще страховку имущества, что очень важно», — отметил собеседник URA.RU. Основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов объяснил, что личный самокат тоже можно застраховать. «На рынке существуют различные варианты страхования электросамокатов: и страховки от конкретных рисков, и полные, предусматривающие все нюансы. Полисы могут быть предназначены как для владельцев транспортных средств, так и для третьих лиц, пострадавших в результате ДТП с участием электросамоката», — подчеркнул эксперт. Он рекомендовал включить в полис все возможные риски, связанные с самокатом. «Страховые компании предлагают полисы стоимостью от 7 до 15 тысяч рублей. Кража, угон транспорта, его повреждение, причинение вреда здоровью, нанесенный пешеходам ущерб — все эти риски полис предусматривает. Чтобы чувствовать себя более подготовленным к непредвиденным обстоятельствам, можно включить в полис компенсацию в случае поломки электросамоката из-за короткого замыкания», — добавил специалист. Страховой агент «РЕСО-Гарантия» Елена Копышева предупредила, что владельцам самокатов могут отказать в страховании из-за высоких рисков. «В прошлом году в Госдуму вносилось предложение о введении ОСАГО для самокатчиков, но на сегодняшний день это не реализовано. Человек, который пользуется самокатом, конечно, может попробовать застраховать свою гражданскую ответственность, но вряд ли страховщики пойдут на такое. Дело в том, что самокатчики хотят дешево купить что-нибудь вроде ОСАГО, только для самокатов. Они очень рискованно ездят, часто получают травмы, то есть не самые желанные клиенты для страховой компании», — заключила собеседница агентства.