В Финляндии грозятся арестовать трех россиян из-за обхода санкций

03 мая 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Финляндия задержала трех российских студентов из-за нарушения санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Финляндии троих россиян заподозрили в экспорте товаров двойного назначения. Их хотят заключить под стражу. Об этом сообщил общественный вещатель Yle. «Полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства в Каяани (город на востоке Финляндии — ред.)», — говорится в сообщении. Им грозит от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы. Ранее МВД Финляндии предложило продлить закрытие границ с Россией. Кроме того, британская газета Express предупреждала о том, что финский город готовится к войне с РФ. Данная территория может оказаться в эпицентре боевых действий в случае конфликта между РФ и НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Финляндии троих россиян заподозрили в экспорте товаров двойного назначения. Их хотят заключить под стражу. Об этом сообщил общественный вещатель Yle. «Полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства в Каяани (город на востоке Финляндии — ред.)», — говорится в сообщении. Им грозит от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы. Ранее МВД Финляндии предложило продлить закрытие границ с Россией. Кроме того, британская газета Express предупреждала о том, что финский город готовится к войне с РФ. Данная территория может оказаться в эпицентре боевых действий в случае конфликта между РФ и НАТО.