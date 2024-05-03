В Финляндии грозятся арестовать трех россиян из-за обхода санкций

В Финляндии троих россиян заподозрили в экспорте товаров двойного назначения. Их хотят заключить под стражу. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.
«Полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства в Каяани (город на востоке Финляндии — ред.)», — говорится в сообщении. Им грозит от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы.
Ранее МВД Финляндии предложило продлить закрытие границ с Россией. Кроме того, британская газета Express предупреждала о том, что финский город готовится к войне с РФ. Данная территория может оказаться в эпицентре боевых действий в случае конфликта между РФ и НАТО.
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