В Финляндии грозятся арестовать трех россиян из-за обхода санкций

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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, заключенные, арест, подозреваемый, задержанный, под стражей
Финляндия задержала трех российских студентов из-за нарушения санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Финляндии троих россиян заподозрили в экспорте товаров двойного назначения. Их хотят заключить под стражу. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

«Полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства в Каяани (город на востоке Финляндии — ред.)», — говорится в сообщении. Им грозит от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы.

Ранее МВД Финляндии предложило продлить закрытие границ с Россией. Кроме того, британская газета Express предупреждала о том, что финский город готовится к войне с РФ. Данная территория может оказаться в эпицентре боевых действий в случае конфликта между РФ и НАТО.

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В Финляндии троих россиян заподозрили в экспорте товаров двойного назначения. Их хотят заключить под стражу. Об этом сообщил общественный вещатель Yle. «Полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства в Каяани (город на востоке Финляндии — ред.)», — говорится в сообщении. Им грозит от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы. Ранее МВД Финляндии предложило продлить закрытие границ с Россией. Кроме того, британская газета Express предупреждала о том, что финский город готовится к войне с РФ. Данная территория может оказаться в эпицентре боевых действий в случае конфликта между РФ и НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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