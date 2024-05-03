Стало известно, какие звезды едут в Екатеринбург на Встречу выпускников КВН

В Екатеринбург на Встречу выпускников КВН приедут команды из Пермского края, Армавира (Краснодарский край) и Могилева (Беларусь). Об этом сообщает департамент информационной политики.
«В 2024 году в конкурсах: „Приветствие“, „Разминка“ и „Музыкальное домашнее задание“ будут состязаться „Сборная Пермского края“ (Пермский край), команда „Русская дорога“, (сборная АГПУ, город Армавир) и команда „Доктор Хаусс“ (город Могилев, Республика Беларусь). Традиционно все зрители примут участие в съемке шоу „Первого канала“», — говорится в сообщении. В прошлом году на Урал приезжали сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная».
Мероприятие пройдет 14 июня в «МТС Live Холл». Ведущим вновь станет Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет 82-летнего Александра Маслякова. Встречи команд выпускников Высшей лиги КВН проходят в Екатеринбурге с 2019 года, таких договоренностей в свое время достигли свердловский губернатор Евгений Куйвашев и создатель КВН Александр Масляков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!