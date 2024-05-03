Стало известно, какие звезды едут в Екатеринбург на Встречу выпускников КВН

«Русская дорога», «Доктор Хаусс» и «Сборная Пермского края» едут в Екатеринбург
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Игра Высшей лиги КВН «Встреча выпускников». Екатеринбург, квн
Встреча выпускников КВН проводится в Екатеринбурге с 2019 года Фото:

В Екатеринбург на Встречу выпускников КВН приедут команды из Пермского края, Армавира (Краснодарский край) и Могилева (Беларусь). Об этом сообщает департамент информационной политики.

«В 2024 году в конкурсах: „Приветствие“, „Разминка“ и „Музыкальное домашнее задание“ будут состязаться „Сборная Пермского края“ (Пермский край), команда „Русская дорога“, (сборная АГПУ, город Армавир) и команда „Доктор Хаусс“ (город Могилев, Республика Беларусь). Традиционно все зрители примут участие в съемке шоу „Первого канала“», — говорится в сообщении. В прошлом году на Урал приезжали сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная».

Мероприятие пройдет 14 июня в «МТС Live Холл». Ведущим вновь станет Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет 82-летнего Александра Маслякова. Встречи команд выпускников Высшей лиги КВН проходят в Екатеринбурге с 2019 года, таких договоренностей в свое время достигли свердловский губернатор Евгений Куйвашев и создатель КВН Александр Масляков.

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В Екатеринбург на Встречу выпускников КВН приедут команды из Пермского края, Армавира (Краснодарский край) и Могилева (Беларусь). Об этом сообщает департамент информационной политики. «В 2024 году в конкурсах: „Приветствие“, „Разминка“ и „Музыкальное домашнее задание“ будут состязаться „Сборная Пермского края“ (Пермский край), команда „Русская дорога“, (сборная АГПУ, город Армавир) и команда „Доктор Хаусс“ (город Могилев, Республика Беларусь). Традиционно все зрители примут участие в съемке шоу „Первого канала“», — говорится в сообщении. В прошлом году на Урал приезжали сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная». Мероприятие пройдет 14 июня в «МТС Live Холл». Ведущим вновь станет Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет 82-летнего Александра Маслякова. Встречи команд выпускников Высшей лиги КВН проходят в Екатеринбурге с 2019 года, таких договоренностей в свое время достигли свердловский губернатор Евгений Куйвашев и создатель КВН Александр Масляков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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