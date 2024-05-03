Губернатор ХМАО отправилась в поездку на Донбасс

03 мая 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила Донецкую народную республику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Донецкую народную республику. Об этом сообщается на сайте правительства Югры. «Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 2 мая работала на территории Донецкой народной республики. В программе работы — встречи с руководством республики и администрацией города Макеевки, контроль реализации инфраструктурного проекта в рамках соглашения о сотрудничестве между Югрой и Макеевкой, встреча с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса Югры», — говорится в публикации. В ходе визита в Макеевку, губернатор ознакомилась с мастер-планом по развитию подшефной территории Югры. Это проект, реализовать который планируется до 2030 года. Сам мастер-план создан для проектирования общественной и жилой застройки, а также межевания территории для дальнейшего ее планирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Донецкую народную республику. Об этом сообщается на сайте правительства Югры. «Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 2 мая работала на территории Донецкой народной республики. В программе работы — встречи с руководством республики и администрацией города Макеевки, контроль реализации инфраструктурного проекта в рамках соглашения о сотрудничестве между Югрой и Макеевкой, встреча с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса Югры», — говорится в публикации. В ходе визита в Макеевку, губернатор ознакомилась с мастер-планом по развитию подшефной территории Югры. Это проект, реализовать который планируется до 2030 года. Сам мастер-план создан для проектирования общественной и жилой застройки, а также межевания территории для дальнейшего ее планирования.