Губернатор ХМАО отправилась в поездку на Донбасс

Губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Донецкую народную республику. Об этом сообщается на сайте правительства Югры.
«Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 2 мая работала на территории Донецкой народной республики. В программе работы — встречи с руководством республики и администрацией города Макеевки, контроль реализации инфраструктурного проекта в рамках соглашения о сотрудничестве между Югрой и Макеевкой, встреча с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса Югры», — говорится в публикации.
В ходе визита в Макеевку, губернатор ознакомилась с мастер-планом по развитию подшефной территории Югры. Это проект, реализовать который планируется до 2030 года. Сам мастер-план создан для проектирования общественной и жилой застройки, а также межевания территории для дальнейшего ее планирования.
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