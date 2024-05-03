Губернатор ХМАО отправилась в поездку на Донбасс

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Наталья Комарова на открытии выставки "Трудовые династии Югры". Москва, топ, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова посетила Донецкую народную республику Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Донецкую народную республику. Об этом сообщается на сайте правительства Югры.

«Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 2 мая работала на территории Донецкой народной республики. В программе работы — встречи с руководством республики и администрацией города Макеевки, контроль реализации инфраструктурного проекта в рамках соглашения о сотрудничестве между Югрой и Макеевкой, встреча с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса Югры», — говорится в публикации.

В ходе визита в Макеевку, губернатор ознакомилась с мастер-планом по развитию подшефной территории Югры. Это проект, реализовать который планируется до 2030 года. Сам мастер-план создан для проектирования общественной и жилой застройки, а также межевания территории для дальнейшего ее планирования.

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Губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Донецкую народную республику. Об этом сообщается на сайте правительства Югры. «Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 2 мая работала на территории Донецкой народной республики. В программе работы — встречи с руководством республики и администрацией города Макеевки, контроль реализации инфраструктурного проекта в рамках соглашения о сотрудничестве между Югрой и Макеевкой, встреча с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса Югры», — говорится в публикации. В ходе визита в Макеевку, губернатор ознакомилась с мастер-планом по развитию подшефной территории Югры. Это проект, реализовать который планируется до 2030 года. Сам мастер-план создан для проектирования общественной и жилой застройки, а также межевания территории для дальнейшего ее планирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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