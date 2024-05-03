В курганском ХК «Зауралье» появился первый новичок. Фото

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Хоккей. Курган, зауралье, хоккей
Новый вратарь будет играть за курганский ХК «Зауралье» Фото:
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Новый вратарь Денис Синягин появился в хоккейном клубе «Зауралье». Руководство команды заключило с ним контракт на один сезон. Информация об этом опубликована в telegram-канале спортклуба.

«Вратарь Синягин — первый новичок ХК „Зауралье“. С хоккеистом заключен контракт сроком на один сезон», — говорится в сообщении клуба в мессенджере.

Тридцатилетний голкипер выступал за пензенский «Дизель». Он отражал в среднем свыше 91,5% бросков, отмечается в посте. Также Синягин играл в Северной Америке за команду юниорской лиги «Laconia Leafs».

Ранее вратарь ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев объявил об уходе из команды. По имеющейся информации, спортсмен переходит в московское «Динамо». Защитники Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покинули клуб по окончанию регулярного чемпионата ВХЛ. Хоккеисты возвращаются в систему нижегородского ХК «Торпедо» из КХЛ.

Голкипер Синягин будет защищать ворота ХК "Зауралье"
Голкипер Синягин будет защищать ворота ХК «Зауралье»
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Новый вратарь Денис Синягин появился в хоккейном клубе «Зауралье». Руководство команды заключило с ним контракт на один сезон. Информация об этом опубликована в telegram-канале спортклуба. «Вратарь Синягин — первый новичок ХК „Зауралье“. С хоккеистом заключен контракт сроком на один сезон», — говорится в сообщении клуба в мессенджере. Тридцатилетний голкипер выступал за пензенский «Дизель». Он отражал в среднем свыше 91,5% бросков, отмечается в посте. Также Синягин играл в Северной Америке за команду юниорской лиги «Laconia Leafs». Ранее вратарь ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев объявил об уходе из команды. По имеющейся информации, спортсмен переходит в московское «Динамо». Защитники Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покинули клуб по окончанию регулярного чемпионата ВХЛ. Хоккеисты возвращаются в систему нижегородского ХК «Торпедо» из КХЛ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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