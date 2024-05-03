Новый вратарь будет играть за курганский ХК «Зауралье» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Новый вратарь Денис Синягин появился в хоккейном клубе «Зауралье». Руководство команды заключило с ним контракт на один сезон. Информация об этом опубликована в telegram-канале спортклуба.

«Вратарь Синягин — первый новичок ХК „Зауралье“. С хоккеистом заключен контракт сроком на один сезон», — говорится в сообщении клуба в мессенджере.

Тридцатилетний голкипер выступал за пензенский «Дизель». Он отражал в среднем свыше 91,5% бросков, отмечается в посте. Также Синягин играл в Северной Америке за команду юниорской лиги «Laconia Leafs».

Ранее вратарь ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев объявил об уходе из команды. По имеющейся информации, спортсмен переходит в московское «Динамо». Защитники Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покинули клуб по окончанию регулярного чемпионата ВХЛ. Хоккеисты возвращаются в систему нижегородского ХК «Торпедо» из КХЛ.

Голкипер Синягин будет защищать ворота ХК «Зауралье» telegram-канал «Хоккейный клуб „Зауралье“» Фото: