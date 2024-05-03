Новый вратарь Денис Синягин появился в хоккейном клубе «Зауралье». Руководство команды заключило с ним контракт на один сезон. Информация об этом опубликована в telegram-канале спортклуба.
«Вратарь Синягин — первый новичок ХК „Зауралье“. С хоккеистом заключен контракт сроком на один сезон», — говорится в сообщении клуба в мессенджере.
Тридцатилетний голкипер выступал за пензенский «Дизель». Он отражал в среднем свыше 91,5% бросков, отмечается в посте. Также Синягин играл в Северной Америке за команду юниорской лиги «Laconia Leafs».
Ранее вратарь ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев объявил об уходе из команды. По имеющейся информации, спортсмен переходит в московское «Динамо». Защитники Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покинули клуб по окончанию регулярного чемпионата ВХЛ. Хоккеисты возвращаются в систему нижегородского ХК «Торпедо» из КХЛ.
Голкипер Синягин будет защищать ворота ХК «Зауралье»
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Новый вратарь Денис Синягин появился в хоккейном клубе «Зауралье». Руководство команды заключило с ним контракт на один сезон. Информация об этом опубликована в telegram-канале спортклуба. «Вратарь Синягин — первый новичок ХК „Зауралье“. С хоккеистом заключен контракт сроком на один сезон», — говорится в сообщении клуба в мессенджере. Тридцатилетний голкипер выступал за пензенский «Дизель». Он отражал в среднем свыше 91,5% бросков, отмечается в посте. Также Синягин играл в Северной Америке за команду юниорской лиги «Laconia Leafs». Ранее вратарь ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев объявил об уходе из команды. По имеющейся информации, спортсмен переходит в московское «Динамо». Защитники Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покинули клуб по окончанию регулярного чемпионата ВХЛ. Хоккеисты возвращаются в систему нижегородского ХК «Торпедо» из КХЛ.