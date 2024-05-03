Politico: Киев требует у Вашингтона дроны MQ-9 для новых «летних» операций

04 мая 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

ВСУ планируют «летние» операции и ищет новые способы для идентификации целей, пишет Politico Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев выразил повышенный интерес к приобретению американских разведывательных дронов MQ-9 Reaper, что поместило их на верхнюю строчку списка запрашиваемой помощи у Вашингтона. Об этом сообщает издание Politico. В материале уточняется, что ВСУ готовят новые «летние» наступления. «Растет интерес Украины к получению от США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, что в последние месяцы подняло его на первое место в списке пожеланий», — отмечает Politico, ссылаясь на источники. Как утверждается в материале, Киев планирует новые «летние» операции и ищет новые способы для реализации целей. Пентагон выделит почти 23 миллионов долларов на закупку технологии для борьбы с глушилками GPS для Украины. Доставка на Украину части вооружений, которое ей пообещали США, Британия и Германия, может занять месяцы, сообщает The New York Times, ссылаясь на западных чиновников. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель предупредил, что задержки помощи для ВСУ может обернуться прекращением конфликта в пользу РФ. Страны «Большой семерки» в настоящее время обсуждают выделение помощи Киеву в размере 50 млрд долларов. Предполагается, что средства выделят из замороженных активов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев выразил повышенный интерес к приобретению американских разведывательных дронов MQ-9 Reaper, что поместило их на верхнюю строчку списка запрашиваемой помощи у Вашингтона. Об этом сообщает издание Politico. В материале уточняется, что ВСУ готовят новые «летние» наступления. «Растет интерес Украины к получению от США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, что в последние месяцы подняло его на первое место в списке пожеланий», — отмечает Politico, ссылаясь на источники. Как утверждается в материале, Киев планирует новые «летние» операции и ищет новые способы для реализации целей. Пентагон выделит почти 23 миллионов долларов на закупку технологии для борьбы с глушилками GPS для Украины. Доставка на Украину части вооружений, которое ей пообещали США, Британия и Германия, может занять месяцы, сообщает The New York Times, ссылаясь на западных чиновников. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель предупредил, что задержки помощи для ВСУ может обернуться прекращением конфликта в пользу РФ. Страны «Большой семерки» в настоящее время обсуждают выделение помощи Киеву в размере 50 млрд долларов. Предполагается, что средства выделят из замороженных активов РФ.