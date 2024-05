Пентагон выделит деньги на покупку для Киева оружия против глушилок GPS

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон назначил компанию Scientific Applications and Research Associates Inc исполнителем контракта на закупку технологии для борьбы с глушилками GPS для Украины. Сумма контракта составляет более 23 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона. «Контракт на сумму 23,5 $ млн будет заключен с Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam, предназначенной для обнаружения глушилок GPS», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что это подтверждает намерение Вашингтона продолжать поддержку Украины. Сейчас американские власти ведут переговоры с другими членами стран G7 о создании группы по предоставлению Киеву 50 млрд долларов, передает RT. Эту сумму хотят взять с замороженных российских активов. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель уверен, что ВСУ без помощи Запада потерпят поражение в ближайшее время.

