03 мая 2024

Пентагон выделит деньги на покупку для Киева оружия против глушилок GPS

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пентагон назначил компанию Scientific Applications and Research Associates Inc исполнителем контракта на закупку технологии для борьбы с глушилками GPS для Украины. Сумма контракта составляет более 23 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

«Контракт на сумму 23,5 $ млн будет заключен с Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam, предназначенной для обнаружения глушилок GPS», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что это подтверждает намерение Вашингтона продолжать поддержку Украины.

Сейчас американские власти ведут переговоры с другими членами стран G7 о создании группы по предоставлению Киеву 50 млрд долларов, передает RT. Эту сумму хотят взять с замороженных российских активов. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель уверен, что ВСУ без помощи Запада потерпят поражение в ближайшее время.

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Пентагон назначил компанию Scientific Applications and Research Associates Inc исполнителем контракта на закупку технологии для борьбы с глушилками GPS для Украины. Сумма контракта составляет более 23 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона. «Контракт на сумму 23,5 $ млн будет заключен с Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam, предназначенной для обнаружения глушилок GPS», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что это подтверждает намерение Вашингтона продолжать поддержку Украины. Сейчас американские власти ведут переговоры с другими членами стран G7 о создании группы по предоставлению Киеву 50 млрд долларов, передает RT. Эту сумму хотят взять с замороженных российских активов. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель уверен, что ВСУ без помощи Запада потерпят поражение в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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