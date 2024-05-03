Боррель назвал срок, за который Украина капитулирует без западного оружия

Боррель: без поставок оружия Украине конфликт закончится за две недели

03 мая 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Украина будет вынуждена сдаться без помощи Запада, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Без поставок оружия Украине конфликт «закончится за две недели». С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Киев будет вынужден сдаться. «Я знаю, как можно закончить конфликт на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться», — сказал Боррель, выступая в Великобритании с лекцией. Трансляцию лекции политика ведет Европейская служба внешних связей EEAS в соцсети Х. Также Боррель предупредил, что затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Украины. Ранее он заявлял, что западные страны не смогут помочь ВСУ, в той же мере, как помогают Израилю. В МИД РФ ответили на это заявление Борреля. Там заявили, что это подтверждает неэффективность «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Без поставок оружия Украине конфликт «закончится за две недели». С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Киев будет вынужден сдаться. «Я знаю, как можно закончить конфликт на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться», — сказал Боррель, выступая в Великобритании с лекцией. Трансляцию лекции политика ведет Европейская служба внешних связей EEAS в соцсети Х. Также Боррель предупредил, что затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Украины. Ранее он заявлял, что западные страны не смогут помочь ВСУ, в той же мере, как помогают Израилю. В МИД РФ ответили на это заявление Борреля. Там заявили, что это подтверждает неэффективность «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.