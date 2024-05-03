Без поставок оружия Украине конфликт «закончится за две недели». С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Киев будет вынужден сдаться.
«Я знаю, как можно закончить конфликт на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться», — сказал Боррель, выступая в Великобритании с лекцией. Трансляцию лекции политика ведет Европейская служба внешних связей EEAS в соцсети Х.
Также Боррель предупредил, что затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Украины. Ранее он заявлял, что западные страны не смогут помочь ВСУ, в той же мере, как помогают Израилю. В МИД РФ ответили на это заявление Борреля. Там заявили, что это подтверждает неэффективность «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.
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