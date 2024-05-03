03 мая 2024

Боррель назвал срок, за который Украина капитулирует без западного оружия

Боррель: без поставок оружия Украине конфликт закончится за две недели
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Украина будет вынуждена сдаться без помощи Запада, заявил Жозеп Боррель Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Без поставок оружия Украине конфликт «закончится за две недели». С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Киев будет вынужден сдаться.

«Я знаю, как можно закончить конфликт на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться», — сказал Боррель, выступая в Великобритании с лекцией. Трансляцию лекции политика ведет Европейская служба внешних связей EEAS в соцсети Х.

Также Боррель предупредил, что затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Украины. Ранее он заявлял, что западные страны не смогут помочь ВСУ, в той же мере, как помогают Израилю. В МИД РФ ответили на это заявление Борреля. Там заявили, что это подтверждает неэффективность «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

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Без поставок оружия Украине конфликт «закончится за две недели». С таким заявлением выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Киев будет вынужден сдаться. «Я знаю, как можно закончить конфликт на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться», — сказал Боррель, выступая в Великобритании с лекцией. Трансляцию лекции политика ведет Европейская служба внешних связей EEAS в соцсети Х. Также Боррель предупредил, что затянувшееся согласование военной помощи США для Украины может привести к поражению Украины. Ранее он заявлял, что западные страны не смогут помочь ВСУ, в той же мере, как помогают Израилю. В МИД РФ ответили на это заявление Борреля. Там заявили, что это подтверждает неэффективность «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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